Prasība lietot sejas maskas sākumskolā nerada negatīvas sekas, atkārtoti secina VM

Mutes un degunu aizsegu lietošanai nav nekādu objektīvu negatīvu seku uz bērnu veselību un to lietošana nerada negatīvu ietekmi uz izglītības procesu, atkārtoti izvērtējot prasību 1.-4. klašu skolēniem lietot mutes un deguna aizsegus, secinājusi Veselības ministrija (VM).

Vēstīts, ka pērn Saeima uzdeva Ministru kabinetam atkārtoti izvērtēt prasību 1.-4. klašu skolēniem mācību laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus. Saeimas lēmumā teikts, ka, balstoties uz ekspertu viedokli, ir izvērtējams attiecīgās vecuma grupas saslimstības īpatsvars un ietekme uz slimības izplatību, ietekme uz izglītības procesu, kā arī ierobežojuma samērīgums un iespaids uz sabiedrības atbalstu vīrusa ierobežošanas pasākumu kopumam.

Īstenojot Saeimas uzdoto, Veselības ministrija sagatavoja izvērtējumu par prasību izglītojamiem 1. – 4. klasē mācību procesa laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus. Ar to valdība tiek Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes sēdē tiek iepazīstināta otrdien, 12. janvārī.

Mutes un deguna aizsegu nēsāšana nerada negatīvas sekas valkātāju veselībai. Tā pasargā ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem, uz veselības nozares ekspertiem atsaucas VM. Tādēļ šobrīd, kad vīrusa izplatība ir būtiski palielinājusies, mutes un deguna aizsegu nēsāšanai bērniem ir būtiska nozīme tālākai Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Tāpat ministrija atzīmē, ka mutes un deguna aizsegu lietošana arī mazina iespējamību, ka būs nepieciešams organizēt mācības attālināti vai kavēt mācības izolācijas vai mājas karantīnas dēļ. Attiecībā uz situācijām, kurās maska varētu traucēt izglītības procesam, piemēram, kad bērni neredz pedagogu mīmiku svešvalodas stundās, ministrija aicina izmantot alternatīvus risinājumus. Piemēram, video.

Izvērtējumā skaidrots, ka Covid-19 saslimšanas gadījumu epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka izglītības iestādēm ir ievērojama loma Covid-19 infekcijas izplatībai sabiedrībā Latvijā.

Piemēram, kopš mācību gada sākuma tika novērots Covid-19 gadījumu skaita straujš pieaugums skolēnu vidū – 2020. gada 39. nedēļā vecuma no 7 līdz 10 gadiem tika reģistrēti 7,3% no visiem Covid-19 gadījumiem.

Pēc skolēnu brīvdienām un papildu drošības pasākumiem, kas tika ieviesti izglītības iestādēs, Covid-19 gadījumu īpatsvars vecuma grupā no 7 līdz 10 gadiem samazinājās un 2020. gada 52. nedēļā tie bija 1,2 % no visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem.

Vienlaikus VM norāda, ka minētie dati jāvērtē ar piesardzību: "Zinātniskie atzinumi liecina, ka SARS-CoV-2 vīrusa daudzums inficētiem bērniem un pieaugušiem ir līdzīgs, līdz ar to arī infekcijas pārnešanas risks ir līdzīgs. Tomēr Covid-19 infekcija bērniem apzināta retāk, jo bērniem slimība norit vieglāk, kā arī retāk tiek veikta izmeklēšana uz Covid-19 infekciju. Tāpēc reālā Covid-19 infekcijas izplatība bērnu vidū ir plašāka."

Ņemot vērā to, ka mutes un degunu aizsegu lietošanai nav nekādu objektīvu negatīvu seku uz bērnu veselību, to lietošana nerada negatīvu ietekmi uz izglītības procesu, uzsver ministrija. Tāpat mutes un deguna aizsegu lietošana mazina infekcijas izplatības riskus, kā arī mazina nepieciešamību organizēt attālinātas mācības.

Ministrija atgādina, ka attālinātām mācībām ir negatīva ietekme uz bērnu psihisko veselību, tai skaitā ir saistīta ar iespējami augstāku vardarbības risku, kas rada augstus riskus bērniem, kas pieder pie sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka mutes un deguna aizsegu lietošanai ir kādi objektīvi nelabvēlīgi efekti uz sabiedrību, uzsver VM savā atzinumā.

Līdzīgi nosacījumi lietot mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās bērniem no sešu gadu vecuma ir ieviesti arī, piemēram, Slovēnijā, Luksemburgā, Polijā, Ungārijā, Islandē un Lietuvā. Somijā ir pienākums nēsāt sejas maskas no 7 gadu vecuma, Maltā ir pienākums lietot sejas maskas no četru gadu vecuma.