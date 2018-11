Premjera amatam nominētais Gobzems izslēgts no advokatūras par disciplinārpārkāpumiem

Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) ir atbalstījusi Ministru prezidenta amatam nominētā politiķa Alda Gobzema (KPV LV) izslēgšanu no advokatūras, informēja LZAP vadītājs Jānis Rozenbergs.

Viņš apstiprināja, ka Gobzema izslēgšana bija saistīta ar LZAP disciplinārlietu komisijas lēmumu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka šāds lēmums pieņemts saistībā ar Gobzema vērstajiem izteikumiem pret nogalināto maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku, kā arī tas esot pieņemts bez paša Gobzema klātbūtnes.

Advokatūras likumā teikts, ka pēc disciplinārlietas izskatīšanas disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu advokātam vai par disciplinārlietas izbeigšanu.

Disciplinārlietu komisijai ir tiesības uzlikt dažādus sodus - izteikt piezīmi, rājienu, noteikt citu prakses vietu vai aizliegt praktizēt noteiktā vietā uz laiku līdz trim gadiem, aizliegt izpildīt advokāta pienākumus uz laiku ne ilgāku par gadu.

Bargākais sods ir izslēgšana no zvērinātu advokātu skaita, taču personu no advokātu skaita izslēdz LZAP. Tāpat LZAP var lemt par atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu skaita, kā arī par atsevišķu advokātu darbības apturēšanu.

LZAP lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Padomes lēmuma par advokāta izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no advokātu skaita, vai par advokāta darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā.

LZAP ir ierosinātas divas disciplinārlietas pret Gobzemu. Viņš novembra sākumā lūdza LZAP tās izbeigt, jo, viņa ieskatā, tās nav pamatotas. Tāpat Gobzems pauda viedokli, ka saistībā ar viņa advokāta darbības apturēšanu, jo viņš ievēlēts Saeimā, šīs disciplinārlietas vairs neesot aktuālas.

Pirmā disciplinārlieta pret Gobzemu tika ierosināta augusta beigās. Šī disciplinārlieta tika ierosināta pēc noslepkavotā advokāta un maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus ģimenes, kā arī advokāta Romualda Vonsoviča un citu cilvēku iesniegumiem.

Otra disciplinārlieta pret Gobzemu tika ierosināta pēc ārstes Indras Štelmanes iesnieguma.

Savas karjeras laikā Gobzems ir bijis Maksātnespējas administrācijas (tagad Maksātnespējas kontroles dienests) vadītājs, kā arī pārstāvējis vairāku "Maxima" traģēdijā cietušo intereses vairākās civillietās.