'Prese nedrīkst bildēt, varēs aizturēt' – VP komentē, ka tas bijis pārpratums

"Gribēju pieiet ziedu laukumam no sāniem, no trases puses. Man uzreiz pretim panāca divi policisti – sieviete un vīrietis. Norādīja man, ka teritorija ir slēgta un tajā atrasties nedrīkst. Teicu, ka esmu prese un man jāsabildē reportāža – man atbildēja, ka es nedrīkstot šeit bildēt un brīdināja, ka par uzturēšanos šeit (aizliegtajā zonā pie puķēm) un bildēšanu viņu pienākums būšot aizturēt, situāciju Uzvaras parkā Pārdaugavā raksturo portāla "Delfi" fotoredaktors Kārlis Dambrāns, kurš trešdien, 11. maijā, pirms pulksten 9 devās fiksēt situāciju pie pieminekļa.

Jau ziņots, ka otrdienas, 10. maija, rītā pie pieminekļa Uzvaras parkā ar ekskavatoru novākti tur 9. maijā noliktie ziedi. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas meži" ziedus no pieminekļa pakājes novāca, jo pirmdien, dienas laikā, tie novītuši, bet naktī apsaluši. Pēc tam ziedu nolikmšana turpinājās – šajā laikā tika atskaņotas arī, piemēram, padomju laiku dziesmas, kā arī manīta Krievijas un Padomju Savienības simbolika. Otrdienas vakarā ap pulksten 22.30 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonam izdevies izklīdināt sanākušos.

Trešdienas rītā portāls "Delfi" devās uz parku, lai fiksētu aktuālo situāciju. Iepriekš policija bija ziņojusi, ka pieņemts lēmums teritoriju norobežot. Ne barjeru ne norobežojumu rīta pusē pieminekļa pakājē nebija. Apkaimē bija salīdzinoši liels skaits policijas auto – 10.

"Visa saruna notika ļoti pieklājīgi un laipni. Atnāca vēl viens policists, kurš skaidroja, ka teritorija ir slēgta un par to esot jau ziņots presē," notikušo atminas Dambrāns.

"Vēlreiz pateicu, ka es arī esmu prese, no "Delfi". Viņi vēlreiz teica, ka nedrīkst iet pie ziediem. Prasīju no kurienes es drīkstētu bildēt – norādīja, ka tālāk, apmēram no ietves un pakāpieniem laukuma priekšpusē," saka fotogrāfs.

"Palūdzu, vai nevaru viņus nofilmēt, lai viņi man vēlreiz pasaka par šo aizliegumu. Teica, lai vēršos pie policijas preses dienesta, kas sniegšot visas atbildes. Tā kā man nav intereses meklēt kašķi, nemēģināju "ielīst" tālāk. Pagāju nostāk un bildēju no "perimetra", stāsta Dambrāns.

Visa pārējā komunikācija ar valsts un pašvaldības policistiem bijusi ļoti korekta un laipna. "Galvenais policists, kurš skaidrojās ar ziedu licējiem, gan mazliet "uzvilkās", bet nepārkāpa nekādas pieklājības vai likuma normas," vērtē fotogrāfs.

Arī "Delfi Plus" žurnālists un foto entuziasts Viesturs Radovics trešdien ap pulksten 11 devās uz pieminekli. Viņš stāsta, ka tuvojies piemineklim no dzelzceļa puses, kad "laipns policists, kurš stāvēja apķēdējumā ap monumentu, man lūdza, lai šeit nestaigāju".

"Kad norādīju, ka esmu preses fotogrāfs, viņš uzsvēra, ka šeit nedrīkst arī fotografēt un būtībā ar Valsts policijas priekšnieka lēmumu pieminekļa tuvumā vispār neviens nedrīkst atrasties," saka Radovics.

"Delfi" fotoredaktors ar savām sajūtām dalījās arī sociālajos tīklos, un viņa rakstītais raisīja neizpratni.

Nav aizlieguma! Lai gan pieeja ir liegta, mediju pārstāvji var veikt savu darbu. Šobrīd pie objekta sabiedriskās kārtības nodrošināšanas vadību pārņēmusi Valsts policijas Speciālo objektu apsardzes pārvaldes priekšnieks. — Valsts policija (@Valsts_policija) May 11, 2022

Valsts policija gan nekavējās skaidrot, ka aizlieguma fotografēt nav. "Lai gan pieeja ir liegta, mediju pārstāvji var veikt savu darbu. Šobrīd pie objekta sabiedriskās kārtības nodrošināšanas vadību pārņēmusi Valsts policijas Speciālo objektu apsardzes pārvaldes priekšnieks," policija rakstīja tviterī.

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) priekšsēdētāja Anna Platpīre portālam "Delfi" sacīja, ka šādos gadījumos policijai jāļauj presei veikt viņu darbs, kā arī aicināja visus, kas atrodas pieminekļa Pārdaugavā tuvumā, ievērot likumus.

Platpīre pauda, ka LŽA nosoda policijas iejaukšanos preses darbā, jo tai jābūt pamatotai un šoreiz šāda pamatojuma trūcis.

Trešdienas pēcpusdienā gan teritorijā atkal izvietotas norobežojošās barjeras.