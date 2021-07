Pret Covid-19 nepotētajiem pašizolācija būs jāievēro pēc ierašanās no Grieķijas un Maltas

Pret Covid-19 nevakcinētām personām desmit dienu pašizolācija būs jāievēro, ieceļojot Latvijā arī no Nīderlandes, Grieķijas, Maltas, Dānijas un Beļģijas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

Nevakcinētām personām desmit dienu pašizolācija joprojām būs jāievēro, atgriežoties no Kipras, Portugāles, Spānijas, Andoras, Īrijas, Monako, Luksemburgas un Lielbritānijas.

Savukārt to valstu saraksts, no kurām iebraucot pašizolācija nav jāievēro nevienam, nav mainījies.

No valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, sarakstā pirmo reizi atsevišķi ir parādījusies Ukraina, kas nozīmē, ka, ierodoties no tās, pašizolācija nav jāievēro nevienam. Vēl no šī reģiona valstīm sarakstā iepriekš iekļauta Armēnija un Azerbeidžāna.

Patlaban neviena pasaules valsts nav iekļauta īpaši augsta riska valstu sarakstā, kas paredzēts valstīm, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties, jo tas joprojām ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Jau ziņots, ka pret Covid-19 vakcinētām personām, kas Latvijā ieceļojušas no jebkuras Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, Šveices vai Lielbritānijas, turpmāk nebūs jāievēro pašizolācijas prasība, apstiprinot grozījumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 13.maijā nolēma valdība.