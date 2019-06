Pretēji opozīcijas iebildumiem pašvaldības Ētikas komisijā ievēl bijušo Bauskas novada mēru

Ar balsu vairākumu, iebilstot opozīcijai, Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijā ievēlēts Bauskas novada deputāts, bijušais domes vadītājs Raitis Ābelnieks (VL-TB/LNNK), uzzināts domē.

Pirms tam tieši pēc opozīcijas pieprasījuma no amata komisijā atbrīvots pašreizējais domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks (ZZS). Arī pret Ābelnieka kandidatūru iebilda Aivija Kursīte (LRA) un Aleksandrs Novickis (LRA), apšaubot viņa piemērotību šim amatam.

Citējot Ētikas komisijas nolikumu, ka komisijas locekļiem jābūt sabiedrībā cienījamiem, ar nevainojamu reputāciju, bez disciplināriem un profesionālās ētikas pārkāpumiem, Kursīte norādīja, ka Ābelnieks neatbilst šiem nosacījumiem. Deputāte un komisijas locekle Inga Nagņibeda (JKP) gan oponēja un izteica viedokli, ka Ābelnieks Bauskas novadā ir ļoti cienīts cilvēks.

Tāpat jautājuma izskatīšanas gaitā raisījās pārdomas, vai Ētikas komisijā vajadzētu darboties deputātiem un vai šāda komisija vispār ir lietderīga.

Publiskotā informācija liecina, ka viens no pēdējiem komisijas lēmumiem saistīts tieši ar Ābelnieku. Proti, maija vidū komisija pēc opozīcijas iesnieguma vērtējusi Bauskas muzeja direktores Baibas Šulces rīcību, pieņemot deputātu darbā bez konkursa rīkošanas. Bijušais domes priekšsēdētājs muzejā strādā par Vēstures nodaļas vecāko speciālistu. Iepazīstoties ar Šulces sniegto informāciju, netika konstatēti ētikas normu pārkāpumi, tāpēc komisija lēma lietu pret viņu izbeigt.

Jau vēstīts, ka interešu konflikta dēļ no pašvaldības Ētikas komisijas locekļa amata atbrīvots Jātnieks. Deputāti par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata lēmuši pēc Novicka, Kursītes un Karīnas Andreikas iesnieguma, kurā izteikts ierosinājums atbrīvot Jātnieku no pienākumu veikšanas Ētikas komisijā. Iesniegumā pausts viedoklis, ka domes priekšsēdētājam, esot pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā, izveidojies interešu konflikts.

Proti, Jātnieks, darbojoties Ētikas komisijā, izskata iesniegumus par darbinieku un pašvaldības amatpersonu Ētikas kodeksa pārkāpumiem un pieņem Ētikas komisijas lēmumu. Vienlaicīgi kā domes priekšsēdētājs viņš veic lēmumu izpildes uzraudzību. Pēc deputātu domām, situācija neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam labas pārvaldības principam.

Kolēģu iesniegumu deputāti atbalstījuši, un Jātnieks atbrīvots no darba Ētikas komisijā.

Komisijā darbojas arī deputāte Nagņibeda, uzņēmumu, sabiedrības un pašvaldības iestāžu pārstāvji.