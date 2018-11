Prezidents: Mēs esam gatavi aizsargāt savu valsti un tautu

Latvija ir gatava aizsargāt savu valsti un tautu, šodien atklājot Latvijas simtgadei veltīto militāro parādi, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

"Šodien Rīgā un visā Latvijā mūsu sarkanbaltsarkanie karogi plīvo īpaši stalti. Latvijas karavīri mūsu karogu ar uzvarām Brīvības cīņās nesa no Liepājas un Cēsīm. Pati tauta cīņās pret Bermontu to nosargāja augsti paceltu pār Rīgu. Toreiz par mūsu valsti cēlās liels un mazs. Latviešu studenti bija vieni no pirmajiem, kas stājās Latvijas aizsardzībai, veidojot Atsevišķo studentu rotu. Un viņiem blakus mūsu atmiņā mūžam – Cēsu pulka skolnieku rota. Bērni, kuri no skolas sola aizgāja cīņā par Latviju. Viņi ziedoja savus sapņus un savas dzīvības, lai Latvijai būtu nākotne un mēs šodien varētu piedzīvot viņu sapņus," savu uzrunu sāka Vējonis.

Viņš pauda, ka šodien, valsts simtgadē, Latvijas karogs lepni plīvo Rīgas pils Svētā Gara tornī, lai visai pasaulei vēstītu, ka Latvija ir brīva un neatkarīga valsts.

"Latvijas valsts izveidošana nav bijusi viegla. Mēs zinām, cik grūti to ir nosargāt, jo esam pieredzējuši, cik ātri to varam zaudēt un cik grūti ir to atgūt. Vēsture vienmēr liecinās par Latvijas patriotu apņēmību aizstāvēt savu valsti," akcentēja Vējonis. Tāpat prezidents savā uzrunā steidzās pieminēt un godināt šodien visus, kuri reiz atdevuši dzīvību par Latviju.

"Mēs esam gatavi aizsargāt savu valsti un savu tautu. Latvijas armijas virsnieki un karavīri visos laikos ir iestājušies par mūsu valsts neatkarību. Viņus visus vieno apņemšanās un gatavība nežēlot savus spēkus, lai aizsargātu mūsu valsts brīvību un neatkarību un kalpotu savai tautai," prezidents skaidroja.

Tāpat Vējonis uzsvēra, ka šajos gados Latvija ir ievērojami uzlabojusi savas aizsardzības spējas: "Mēs esam stiprinājuši mūsu bruņotos spēkus, modernizējuši aizsardzības ekipējumu un paaugstinājuši savu militāro gatavību. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā šajos gados esam sagatavojuši jauno, brīvās Latvijas virsnieku paaudzi."

Augot jaunsargu pulkam, kā izteicās Vējonis, Latvijā top jauna patriotu paaudze, kurai ir zināšanas un prasmes, kā aizsargāt valsti.

Ar ieročiem rokās aizstāvēt savu dzimteni ir augstākais patriotisma apliecinājums, Vējnis sacīja uzrunā, pateicoties katram karavīram, kas ik dienas stāv sardzē par Latviju, apliecinot uzticību savai dzimtenei un savai tautai.

Tāpat paldies vārdi no prezidenta tika veltīti ikvienam ugunsdzēsējam un glābējam, policistam un robežsargam, kas godprātīgi pilda savus pienākumus un rūpējas par drošu Latviju.