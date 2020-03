Priede: LTV nekad nepakārtos savu darbu komercmediju interesēm

Sabiedriskā televīzija nekad nepakārtos savu darbu komercmediju interesēm un nestrādās pēc atlikuma principa, reaģējot uz mediju grupas "TV3 Group" bažām par Latvijas Televīzijas (LTV) lēmumu ārkārtējās situācijas laikā būtiski izmainīt LTV1 programmas plānojumu, norādīja LTV valdes loceklis Ivars Priede.

Priede akcentēja, ka izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu vēl ātrāku sabiedrības informēšanu un vēl saprotamāk izskaidrotu notiekošo Latvijā un pasaulē, kas ir vistiešākais sabiedriskās televīzijas uzdevums.

"Sabiedriskā televīzija nekad nepakārtos savu darbu komercmediju interesēm un nestrādās pēc atlikuma principa – mūsu prioritāte ir sabiedrības informēšana un tas, kā tiek plānota LTV programma, ir atkarīgs no sabiedrības vajadzībām," uzsvēra LTV valdes loceklis.

LTV ārkārtējās situācijas apstākļos katru dienu nodrošina četrus pilnvērtīgus ziņu izlaidumus darba dienās un divus brīvdienās LTV1, kā arī ziņas krievu valodā LTV7. Tāpat arī nepārtraukti reaģē un veic izmaiņas programmā, iekļaujot tiešraides ar atbildīgo institūciju un valdības paziņojumiem un preses konferencēm. Tādējādi tiek nodrošināta vispusīga sabiedrības informēšana par norisēm Latvijā, skaidroja Priede.

Veicot izmaiņas LTV1 plānojumā, LTV labi apzinājās tiešo konkurenci, kas rodas, sākot vakara galveno ziņu izlaidumu vienlaikus ar TV3 ziņām, tomēr mediju grupas "TV3 Group" pārmetumi sabiedriskajai televīzijai ārkārtējās situācijas laikā neiztur kritiku, uzskata Priede.

"Ir skaidrs, ka LTV vakara ziņu izlaiduma ētera laika maiņa ir radījusi gan pozitīvu auditorijas reakciju, gan jautājumus, tomēr mēs uzskatām, ka konkurējošās komercmediju grupas argumenti nav pamatoti," norādīja Priede.

Viņš akcentēja, ka sabiedrībai ārkārtējās situācijas laikā īpaši būtiska ir kvalitatīva, daudzveidīga, plaša un uzticama informācija un tieši to, viņaprāt, nodrošina sabiedriskā televīzija, mainot vakara ziņu izlaiduma ētera laiku.

Tāpat Priede uzsvēra, ka tieši konkurējošā mediju grupa regulāri veikusi ētera plānošanu tā, lai veicinātu auditorijas sašķelšanos, tādējādi sašaurinot skatītājam vienlaikus pieejamo ētera laiku.

"Tā ir bijis gan gadījumā ar televīzijas kanāla LNT rīta ziņu izlaidumu, lemjot to sākt pusstundu ātrāk par LTV "Rīta Panorāmu", gan gadījumā ar vakara ziņu izlaidumu – agrāk TV3 ziņas sākās pulksten 19, bet tikai no šī gada sākuma ir pārceltas uz pulksten 20 - tuvāk "Panorāmas" tradicionālajam ētera laikam. Tāpat no šī gada sākuma TV3 darba dienās pulksten 18 ieplānotas "TV3 ziņas īsumā", kas sākas vienlaikus ar LTV1 Dienas ziņām, kas šajā laikā plānotas vēsturiski," skaidroja Priede.

LTV uzskata, ka mediju grupas pārmetumi ir arī neētiski, jo pētījumu kompānijas Kantar TNS dati, kuros salīdzināti 2019. un 2020. gada reitingu rādītāji televīzijas ziņām latviešu valodā visos kanālos, kuros pieejamas ziņas latviešu valodā, liecina, ka 2020. gada janvārī un februārī tās piedzīvojušas kritumu 28% apjomā, salīdzinot ar 2019. gada janvāri un februāri.

"Mediju grupai, kas smagi iedragājusi Latvijas mediju vidi, pieņemot lēmumu likvidēt kanāla LNT ziņu dienestu, nav tiesību šajā situācijā kaut ko pārmest sabiedriskajai televīzijai, sabiedrības interesēs veiktas programmas izmaiņas dēvējot par "informatīvās telpas sašaurināšanu"," pauda Priede.

LTV vadītājs arī pauda, ka LTV finansējums arvien ir viens no viszemākajiem visā Eiropā. Šajā situācijā, kad "Covid-19" radītās krīzes dēļ sarūk reklāmas ieņēmumi un līdztekus LTV gatavojas iziešanai no reklāmas tirgus bez atbilstoša finansiālās "drošības spilvena", uzņēmums labi saprot vietējā satura ražošanas apdraudējumu.

Priede solīja, ka LTV turpinās rūpīgi ieklausīties auditorijas vēlmēs un vajadzībās un veiks nepieciešamās izmaiņas arī turpmāk.

Kā ziņots, saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības dēļ valstī izsludināto ārkārtējo situāciju LTV vakara ziņu raidījums "Panorāma" tiks raidīts pulksten 20, kas ir 30 minūtes agrāk nekā ierasts.

Tādējādi LTV ziņas vismaz kādu laiku tiks rādītas vienlaikus ar pulksten 20 paredzētajām TV3 Ziņām. Papildus tam, LTV1 operatīvi mainīs programmu ik reizi, kad atbildīgās institūcijas nāks klajā ar aktuālu paziņojumu.

Mediju grupa "TV3 Group" pauž neizpratni par sabiedriskā medija rīcību, mainot LTV raidījuma "Panorāma" sākuma laiku, kas nozīmē, ka tā ētera laiks turpmāk sakritīs ar "TV3 ziņu" raidlaiku, tādējādi samazinot iedzīvotāju iespēju saņemt informāciju no dažādiem kanāliem un būtiski sašaurinot Latvijas informatīvo telpu.

Mediju grupa "TV3 Group" uzskata, ka sabiedriskā medija rīcība krīzes situācijā, ieviešot minētās izmaiņas, liedz skatītājam iespēju patērēt abus ziņu kanālus tiešajā ēterā, kas joprojām ir primārais TV ziņu patērēšanas veids. Īpaši aktuāli tas ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas ziņas nepatērē digitālajā vidē un vienlaikus ir augstākajā vīrusa riska grupā.

Tāpat TV3 neapmierina, ka LTV rīcība būtiski sašaurina skatītājam pieejamo informatīvo telpu, kā arī ir pretrunā LTV misijai – kalpot Latvijas sabiedrības interesēm –, liedzot sabiedrībai visaptverošas informācijas pieejamību.