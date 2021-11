Priekšlikumi 'deputātu kvotām' ir fiskāli neitrāli, gandarīts Reirs

Otrdien Ministru kabinets vienojās 2022. gada budžetā pārdalīt vairāk nekā pusotru miljonu eiro koalīcijas partiju deputātu ieteiktiem pasākumiem, kas, kā pēc valdības sēdes atzina finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), ir fiskāli neitrāli pasākumi, kuru rezultātā nebūs jāceļ nodokļi vai jākonsolidē budžets.

Atbildot uz mediju pārstāvju jautājumiem par "deputātu kvotu" praksi, Reirs norādīja, ka budžetu pieņem Saeima, nevis Ministru kabinets vai koalīcija sadarbības sanāksmē.

Viņš pauda pārliecību, ka Saeimas deputātiem ir pienākums un tiesības ne tikai balsot par budžetu, bet arī tiesības iesniegt priekšlikumus, kurus izskata Saeimas budžeta komisija. Viņš piebilda, ka koalīcijas sadarbības sanāksmē puses vienojās, ka gala lēmumu pieņems Saeima.

"Man ir liels gandarījums, ka priekšlikumi no sadarbības partneriem ir fiskāli neitrāli, kas nozīmē, ka nākotnē nebūs jāceļ nodokļi vai jāveic budžeta konsolidācija. Priekšlikumi ir izdiskutēti un pārdomāti, un katrs deputāts par tiem uzņemas atbildību," skaidroja Reirs.

Vaicāts, vai valstī nevajadzētu izstrādāt caurredzamu "deputātu kvotu" sistēmu, lai sabiedrībai būtu skaidrs, kāpēc nauda tiks paredzēta konkrētiem projektiem, Reirs atzina, ka "praktiski šis Saeimas kārtības ruļļa jautājums".

Finanšu ministrs atkārtoti paskaidroja, ka Saeimas kārtības rullis paredz deputātiem iespēju iesniegt priekšlikumus jebkurā likumprojekta lasījumā. "Mēs respektējam šo situāciju. Ja būtu iespējamas šādas izmaiņas budžeta procesa, daudzās Eiropas Savienības valstīs budžeta pieņemšanas porces sbūtu nedaudz savādāks," skaidroja ministrs.

Savukārt Kariņš atturējās atbildēt uz žurnālistu jautājumu, vai koalīcijas partneri vienojās par to, cik lielas summas "deputātu kvotu" ietvaros bija paredzētas katram koalīcijas patrnerim. Premjers atkārtoja finanšu ministra sacīto, ka budžetu pieņem Saeima, bet Ministru kabinets izsaka savu viedokli par dažādiem deputātu priekšlikumiem.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien vienojās 2022. gada budžetā pārdalīt vairāk nekā pusotru miljonu eiro koalīcijas partiju deputātu ieteiktiem pasākumiem, tostarp atsevišķu pašvaldību infrastruktūras projektiem, nevalstiskajām organizācijām, kultūras iestādēm un baznīcu remontdarbiem. Valdība neatbalstīja nevienu opozīcijas deputātu priekšlikumu 2022. gada budžetā.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija no koalīcijas un opozīcijas deputātiem kopumā saņēma gandrīz 400 priekšlikumus par līdzekļu pārdali 2022. gada valsts budžetā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, pirms parlamentam lemt par 2022. gada budžetu galīgajā lasījumā, nepieciešams Ministru kabineta viedoklis par deputātu priekšlikumiem.

Otrdien valdība lēma atbalstīt atsevišķus deputātu priekšlikumus jeb tā dēvētās "deputātu kvotas".

Iepriekš "deputātu kvotu" iespējamību neizslēdza finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), kurš atzina, ka deputātiem būtu jāparedz tiesības piešķirt budžeta līdzekļus jomām, par kurām tie ir zinoši. "Saeimas deputāti bieži ir tuvāk vēlētājiem un viņi redz to, kas valdībai izkrīt no kopējā konteksta," sacīja Reirs.