Privāti apsaimniekotajos Rīgas namos piekļuve pagrabiem pārsvarā ierobežota

Privāti apsaimniekoto Rīgas namu dzīvokļu īpašniekiem piekļuve pagrabu telpām vairumā gadījumu ir ierobežota. Savukārt pašvaldības apsaimniekoto namu gadījumā konkrētu datu par situāciju neesot, taču dome norāda, ka ārkārtējas nepieciešamības gadījumā pārvaldnieks nodrošinās piekļuvi visiem mājas iedzīvotājiem.

Saistībā ar karadarbību Ukrainā arī Latvijā lielāku sabiedrības uzmanību izpelnījies jautājums par dažādām bumbu patvertnēm. Nesen portālam "Delfi" Iekšlietu ministrija pauda, ka šobrīd Latvijai nav tiešu draudu, kas paredzētu vajadzību slēpties pazemē, tomēr baiļu gadījumā par dažāda veida draudiem varētu paskatīties, kas notiek pagrabos.

AS "Civinity Mājas" Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Gatis Roze portālam "Delfi", iezīmējot kopējo situāciju privāti apsaimniekoto namu gadījumā, skaidro, ka vairumā gadījumu īpašniekiem nav piekļuves pagrabiem.

"Skatoties kopumā, varam teikt, ka aptuveni 70% gadījumu īpašniekiem nav piekļuves pagrabiem. Ir atsevišķas pilnvarotās personas vai biedrības, kurām ir izsniegtas atslēgas, taču šis skaits salīdzinoši ir niecīgs," stāsta nodaļas vadītājs, skaidrojot, ka piekļuve netiek nodrošināta, jo pastāv riski, ka kāds pieslēgsies komunikācijām neatbilstošā veidā.

Tas arī esot saistīts ar to, ka pagrabos atrodas siltummezgli, kuri potenciāli var tikt apzagti. Tādēļ kopumā tās ir tehniskas telpas, kurās piekļuve iespējama tikai kopā ar pārvaldnieku.

Privāti apsaimniekotajos namos arī pamatā neesot individuāli īpašumā esošas noliktavas telpas, jo tie pēc būtības ir tehniskie pagrabi.

Pēc Rozes paustā, tas pats attiecas arī uz sērijveida ēkām, kurās padomju laikos tika izbūvēti šķūnīši ar iekšēji noteiktām lietošanas tiesībām. Šādos pagrabos situācija no ugunsdrošības viedokļa esot sliktāka, jo gadu laikā krātās mantas būtu jāutilizē, taču tad pastāv iespēja saskarties ar īpašnieku pretenzijām.

"Mēs šādās sērijveida ēkās pakāpeniski informējam dzīvokļu īpašniekus, ka visas mantas ir jāutilizē, vai to izdarīs apsaimniekotājs. Un to arī ar laiku darām. Jāatceras, ka pagrabi nav noliktavas, kur novietot to, ko žēl mest ārā," stāsta Roze, atzīmējot, ka tā laika gaitā mantas sakrājās līdz griestiem, kā rezultātā pārvietoties šādās telpās nav iespējams.

Kopumā no ugunsdrošības viedokļa nodaļas vadītājs šo situāciju vērtē kā ļoti bīstamu, piebilstot, ka "mēs regulāri aicinām dzīvokļu īpašniekus iztīrīt pagrabus, neuzkrāt mantas".

Vaicāts, vai gadījumā nav tā, ka Rīgā pagrabi pārsvarā ir privāti, nevis koplietošanā, Roze atzīmē, ka jaunajos ēku projektos pagraba telpās apmēram 30% gadījumu ir individuāli izbūvētas privātās noliktavas, kuru lietošanas tiesības ir nostiprinātas arī zemesgrāmatā. Tādējādi šādos pagrabos īpašniekiem ir piekļuve un tie tiek uzturēti atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

Tāpat Roze norāda, ka viss pagrabs kopumā nekad nevar būt privāts, jo tur ir tehniskie koridori, kas ir kopīpašums, tādēļ arī viņa pārstāvētā uzņēmuma pārvaldībā nav tādu ēku, kur apsaimniekotājam nebūtu piekļuves pagrabam.

Runājot par pagrabu stāvokli, Roze atzīmē, ka kopumā gan teju visās jauno projektu ēkās būtu iespēja patverties un arī nakšņot puslīdz komfortabli. Savukārt sērijveida ēkās pagrabi ir ar smilts segumu, auksti un tumši.

Rīgas dome portālam "Delfi" komentēja situāciju no pašvaldības apsaimniekoto ēku puses, kas ietver aptuveni 4000 māju. Šajā gadījumā piekļuve tikšot nodrošināta tad, ja būs tāda nepieciešamība, jo, pēc domes paustā, koplietošanas telpas - bēniņi, pagrabi - ir tās vietas daudzdzīvokļu namos, kur izvietotas kopējās komunikācijas, kas nodrošina apkuri, ūdeni un citas nepieciešamības.

Domei gan neesot konkrētu datu par to, cik no šādiem pagrabiem ir tādi, kur ēkas iemītniekiem ir tieša piekļuve, taču ārkārtējas nepieciešamības gadījumā pārvaldnieks nodrošinās piekļuvi visiem mājas iedzīvotājiem.

Kopumā to tehniskais stāvoklis esot apmierinošs un uzlabojas. Pēc domē paustā, pagrabi tiek regulāri tīrīti, turklāt šie darbi ir iekļauti uzturēšanas darbu plānā ar augstu prioritāti. Tādēļ, tāpat kā ēkas, arī to pagrabi tiek apsekoti reizi gadā, vai biežāk, atkarībā no ēkas kopējā tehniskā stāvokļa.

Pagrabu tehniskais stāvoklis ir pārvaldnieka kompetencē. Vienlaikus dome vērš uzmanību, ka tajos gadījumos, kad iedzīvotāji pagrabus izmanto kā veco mantu un nereti pat būvgružu noliktavu, tas būtiski apgrūtina un var kavēt pagrabu uzturēšanas darbus.

Kā vēstīts, Krievijas iebrukums Ukrainā, kura laikā tiek bombardēti civiliedzīvotāji, ilgst jau gandrīz divas nedēļas. Latvija un citas valstis steigušās palīgā kara postītajai valstij.