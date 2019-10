Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) pēc piektdien notikušā Augstākās tiesas (AT) plēnuma sacīja, ka atbilstoši Latvijas likumiem tika iedarbināts mehānisms un AT nopietni izvērtējusi ģenerālprokurora darbu un devusi savu novērtējumu.

Viņa ieskatā tas nav slikti, ka šāds mehānisms iedarbināts, jo panākta ļoti nopietna izvērtēšana. Savukārt pieņemtais lēmums ir AT atbildība.

Ministrs arī atzina, ka viņam tomēr ir jautājumi, piemēram, par to, ka Valsts kontrole (VK) bija konstatējusi būtiskus finansiālus pārkāpumus prokuratūrā un arī to atkārtoti paudusi senatorei, ka šie pārkāpumi radījuši būtisku finansiālu kaitējumu. Tāpat jautājumi ir arī attiecībā uz Latvijas risku nonākt "pelēkajā sarakstā", jo ilgstoši nav pienācīgi strādāts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas jomā.

Bordāns arī sacīja, ka juridiski nav noteiks pienākums sasaukt AT plēnumu lēmuma pieņemšanai. Tā kā plēnums tika sasaukts un lēmums pieņemts, tad tā nu ir kļuvusi par koleģiālu atbildību, izriet no Bordāna teiktā.

Bordāns sacīja, ka, viņaprāt, notikusī pārbaude, atzinums un lēmums ir precedents, kas, iespējams, ļaus sagaidīt citādu tiesas un Ģenerālprokuratūras darbu nākotnē.

Noslēgumā Bordāns uzsvēra, ka "šis process nav par personībām". Viņa ieskatā tas ir par iespēju panākt izmaiņas tieslietu sistēmā, uz kuras nekvalitatīvu darbību norādot starptautiskās institūcijas.

Arī attiecībā uz AT plēnuma lēmumu par ģenerālprokurora atlaišanu Bordāns norādīja, ka tas "ir rāmis" vai "latiņa", ko nozīmē nevainojama reputācija Latvijas ģenerālprokuroram. Un zem šīs latiņas paslīdēt nevar – var tikai to attīstīt un pacelt, noslēdza ministrs.

Jau vēstīts, ka AT plēnums piektdien, 18. oktobrī, vienbalsīgi atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atbrīvošanai no amata nav pamata, piektdien preses konferencē žurnālistiem paziņoja AT priekšsēdētājs Ivars Bičokvičs.