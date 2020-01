Procesuālās darbības Latvijas bankās veiktas sadarbībā ar Vāciju; divi aizturētie (plkst. 17.42)

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) šonedēļ veiktās procesuālās darbības četrās Latvijas kredītiestādes īstenojusi sadarbībā ar Vācijas policiju un šo darbību rezultātā aizturētas divas personas, kurām netika piemērots apcietinājums, informēja VP.

Policijā skaidroja, ka 27.janvārī ENAP sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID) un Vācijas policiju veica virkni procesuālo darbību un astoņas kratīšanas, tai skaitā četrās Latvijas kredītiestādēs, kurās mērķtiecīgi tika izņemti nepieciešamie lietiskie pierādījumi. Kratīšanu rezultātā tika izņemti dokumenti, līgumi, elektroniskie datu nesēji un citi priekšmeti.

Procesuālas darbībās tika veiktas ENAP lietvedībā esošā kriminālprocesa ietvaros, kas sākts pēc Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Kriminālprocesā tika aizturētas divas personas, tai skaitā viens ārvalstu pilsonis. Aizturētās personas tika atbrīvotas un viņām piemērots statuss – personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Attiecībā pret personām netika piemēroti ar brīvības atņemšanu saistītie drošības līdzekļi.

VP atzīmēja, ka sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs netiks sniegta. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Jau vēstīts, ka nesaistīti ar tiesībsargājošo institūciju otrdien veikto kratīšanu likvidējamajā "ABLV Bank", Valsts policijas darbinieki kādas citas lietas ietvaros šonedēļ veikuši dažādas procesuālās darbības virknē citu Latvijas komercbanku, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Valsts policija aģentūrai LETA pagaidām nav sniegusi komentārus, bet neoficiāla informācija liecina, ka policisti izrādījuši interesi par darījumiem "Rietumu bankā", "Reģionālajā investīciju bankā", "Industra Bank" un "BlueOrange Bank".

"Industra Bank" sabiedrisko attiecību un mārketinga direktore Marita Ozoliņa skaidroja, ka kratīšana bankā nav veikta, taču pirms dažām dienām banka sniegusi policijai nepieciešamos dokumentālos apstiprinājumus atsevišķiem darījumiem, kas bija nonākuši policijas interešu lokā. Viņa uzsver, ka nav nekāda pamata uzskatīt, ka šie darījumi jebkādā veidā būtu saistīti ar bankas un tās darbinieku iespējamām pretlikumīgām darbībām.

Ozoliņa norāda, ka "Industra Bank" ikdienas darbā sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm un sniedz tām nepieciešamo informāciju. Arī gadījumos, kad klients veic aizdomīgus darījumus, banka nekavējoties par to informējot atbildīgos dienestus.

"BlueOrange Bank" Korporatīvās komunikācijas un mārketinga pārvaldes vadītāja Ingrīda Šmite informēja, ka tiesībsargājošo institūciju procesuālās darbības veiktas attiecībā uz vienu bankas klientu. Ne banka, ne bankas darbinieki neesot iesaistīti. Plašāk Šmite situāciju nekomentēja.

"Reģionālas investīciju bankas" Mārketinga daļā pauda, ka minētās procesuālās darbības bankā nav veiktas un banka strādājot ierastajā režīmā.

Savukārt "Baltic International Bank" Mārketinga un komunikācijas pārvaldes vadītāja Laima Zēmele sacīja, ka neviena no Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām vai to pārstāvji šonedēļ nav apmeklējuši banku un arī nekādi pieprasījumi par darījumiem no policijas neesot saņemti. Viņa uzsver, ka bankas vienmēr sadarbojas ar valsts uzraugošajām un tiesībaizsardzības institūcijām.

Pārējās minētās bankas pagaidām nav sniegušas komentārus.

Policijas īstenotās darbības varētu būt saistītas ar kādu starptautisku izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Šī lieta nav saistīta ar kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu ne mazāk kā 50 miljonu eiro legalizēšanu, kura ietvaros vakar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas pārvaldes, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) darbinieki veica procesuālās darbības, tostarp vismaz 20 kratīšanas, arī "ABLV Bankā".