'Progress 20% apmērā no plānotā' – ielu remontus Rīgā vērtē Ķirsis

Rīgā patlaban iesākti vai jau pabeigti 22% plānoto ielu asfaltēšanas darbu, kamēr tur, kur tiek izmantota dubultās virsmas apstrāde, progress 20% apmērā no plānotā, ceturtdien preses konferencē pavēstīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

Pērn veiktā ielu seguma kvalitātes skenēšana liecina, ka pirmās un otrās kategorijas ielu gadījumā 89,3% seguma ir labas kvalitātes, 7% ir apmierinošas kvalitātes, kamēr 2,1% ir gandrīz apmierinošas kvalitātes. Vēl 0,8% seguma ir sliktas kvalitātes un vēl tikpat ir kritiski sliktas kvalitātes.

Tikmēr trešās kategorijas ielu gadījumā aptuveni trešdaļa jeb 65,1% ir labas kvalitātes, kamēr 14,1% ir apmierinošā stāvoklī. Kritiskā stāvoklī ir 8,8% ielu seguma, savukārt 7,6% ir gandrīz apmierinošā stāvoklī. Vēl 4,5% ir sliktā stāvoklī.

Iemesls tam ir vairāku gadu garumā ielu remontam novirzītā finansējuma apmērs, kas nav bijis pietiekami liels, stāstīja Ķirsis.

Lai arī ilgtspējīgai ielu uzturēšanai Rīgā nepieciešami aptuveni 45,6 miljoni eiro gadā, pagājušajos gados novirzītais finansējums bijis ievērojami mazāks. Piemēram, 2020. gadā šim nolūkam tika novirzīti 3,9 miljoni eiro. Līdzīgi, 2021. gadā tika novirzīti 5,6 miljoni eiro. Pērn finansējums bijis augstāks – 9,9 miljoni eiro.

Nepieciešamo apmēru plānots sasniegt 2025. gadā, un ielu remontam atvēlēto summu plānots celt arī nākamgad, kad šim nolūkam iecerēts atvēlēt 35,2 miljonus eiro. Šogad šim mērķim novirzīti 22,5 miljoni eiro.

Šobrīd priekšplānā ielu remonta ziņā ir tieši tās ielas, kuras ir saistītas ar Dziesmu svētku norisi. Tādējādi sakārtota Upes iela no Brasas tilta līdz Lejas ielai, Klusā iela, Gaujas iela pa posmiem no tilta, Eksporta iela no ostas līdz Elizabetes ielai, Viestura prospekts un Ezermalas iela no Meža prospekta līdz A. Sakses ielai.

Ietvju remontu veic vienlaikus ar ielu asfaltēšanu. Tā, piemēram, iela remontēta Aspazijas bulvārī no Kr. Barona ielas līdz Brīvības laukumam, Akas iela visā tās garumā, Čiekurkalna 2. līnija no Viskaļu ielas līdz Čiekurkalna 6. šķērslīnijai, Lībekas iela un ietves pie skolas no Ezermalas līdz Velmes ielai.

Tāpat, ietvju remonts vienlaikus ar ielu asfaltēšanu notiek pie Raņķa dambja no Uzvaras bulvāra līdz Trijādības ielai, Trijādības ielā no Kuģu ielas līdz Daugavgrīvas satiksmes mezgla rekonstrukcijas robežai, Kandavas iela posmā no Jūrmalas gatves līdz Tapešu ielai, Vecā Jūrmalas gatvē no loka zem Jūrmalas gatves pārvada līdz Kandavas ielai, Uzvaras bulvārī no Valguma ielas līdz O. Vācieša ielai un Lielirbes ielā no Ventspils ielas līdz Kauguru ielai pa posmiem.

Lai iedzīvotāji varētu sekot līdzi situācijai, radīta karte, kurā var redzēt plānotā ielu remonta vietas.

Šogad arī plānots daudz aktīvāk veikt dubultās virsmas apstrādi grants ielām. Kopumā plānots salabot 78 ielas, kopumā šim mērķim atvēlot 3 miljonus eiro. Rīgas domes deputāts Olafs Pulks (JV) skaidroja, ka šāda pieeja apkaimēs uzlabo pārvietošanās apstākļus un mazina putekļus.

Ielu remonta gadījumā gan finansējums nav vienīgais, kas nepieciešams. Nepietiekams tā apmērs rada izaicinājumus, taču būtiskāki aspekti ir cilvēkresursu pieejamību un materiālu izmaksas, norādīja Ķirsis.

Patlaban tiek plānots šogad salabot ap 400 tūkstošiem kvadrātmetru asfalta seguma.

Vaicāts par situāciju ar bedru remontu, Ķirsis norādīja, ka šobrīd plānots cits darba virziens, proti, līdz ar lielāku uzsvaru uz ielu remontu paredzēts novērst bedru kā tādu parādīšanās iespēju.

Kā ziņots, šajā ziemas sezonā ar aukstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju salaboti 17 319 kvadrātmetru ielu seguma.