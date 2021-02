Projektā 'Tava klase' piektdienas turpmāk būs karjeras dienas

Sākot no 19. februāra, katru piektdienu līdz ārkārtas situācijas beigām projektā "Tava klase" piektdiena visām klašu grupām būs karjeras diena, medijiem ceturtdien, 18. februārī, paziņoja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplniska (JKP).

Paredzēts, ka ar karjeras dienu palīdzību skolēni varēs iepazīties ar sabiedrībā zināmiem un sasniegumus guvušiem cilvēkiem.

"Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicinās piedalīties sabiedrībā pazīstamas personas, kurām ir noteikti sasniegumi savā nozarē," teica Šuplinska, norādot, ka šie stāsti būs ne tikai par to "cik spoža izveidojusies viņu pašu karjera", bet arī par skolā iegūtajām vērtībām un caurviju prasmēm, kas skolām būtu jāstiprina arī šobrīd pilnveidotajā mācību saturā.

Ar karjeras dienām IZM vēlas mierināt un iedvesmot skolēnus, kas šogad beigs pamatskolu vai vidusskolu. Tāpat ministrijā cer, ka ar šīs pārraides palīdzību varētu pievērst bērnu un viņu vecāku uzmanību, lai skolēni jau pēc 6. klases beigšanas pievērstos konkrētu prasmju un talantu izkopšanai.

"[Vēlamies] mazināt spriedzi gan vecākiem, gan arī pašiem bērniem par to, ka šajā brīdī viss nevar būt klātienē un kādu laiku ir bijis attālinātais mācību process, kuram ir bijušas ļoti daudz dažāda veida grūtības," teica ministre, piebilstot, ka attālinātā mācību procesa dēļ šī skolēnu paaudze nezaudēs noteiktas zināšanas un prasmes.

Piektdienās karjeras dienas stāsti "Tavā klasē" tiks piemēroti četrām klašu grupām: no 1. līdz 3.; no 4. līdz 6.; no 7. līdz 9. un 10 līdz 12. klasei. Katrai klašu grupai karjeras dienā veltīs pusotru stundu, informēja ministre.

Šuplinska atsaucās uz psihoterapeita Nila Saksa-Konstantinova pētījumu par pusaudžu psihoemocionālo stāvokli pandēmijas laikā. Vairāk nekā pusei jeb 57% skolēnu ir mācību grūtības, 50,7 māc nomāktība un depresija, 45,8% ir uzmācīgas domas, 43,3% cieš no aizkaitināmības, savukārt 42,3% pārmērīgi lieto datoru un sociālos medijus, liecina psihoterapeita pētījuma rezultāti.

Tāpat turpmāk katru piektdienu no pulksten 14.30 līdz 15 "Tava klase" pārraidīs vecāku stundu ar psihoterapeitu Nilu Saksu-Konstantinovu. "[Psihoterapeits] atbildēs uz vecāku un skolotāju jautājumiem, arī uz pašu bērnu uzdotajiem jautājumiem. Un, protams, iedvesmos un mēģinās sniegt profesionālu palīdzību tajās situācijās, kas katram būs aktuālas," sacīja Šuplinska.

Jau vēstīts, ka kopš 29. janvāra pirmdienās un piektdienās televīzijas kanālos "RīgaTV 24" un "ReTV", kā arī projekta mājaslapā pārraida projektu "Tava klase", lai skolēniem būtu vieglāk mācīties attālināti.

Projekts "Tava klase" darbu uzsāka jau pērn, kad Covid-19 dēļ valstī izsludināja ārkārtas situāciju.

Projekta materiāli vienmēr pieejami arī šeit, kur tos var meklēt un grupēt pēc tematiem, mācību priekšmetiem vai klašu grupām.

Kopumā līdz 2022. gada augustam plānots radīt un platformā "Tava klase" iekļaut mācību video 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

Mācību video filmēšana notiek Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros.