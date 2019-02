PTAC iepazīšanās portālos konstatē pārkāpumus; vaininieki tos steigšus novērš

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pērn projektā "Patērētāju tiesību uzraudzība sociālajos tīklos un iepazīšanās portālos" veiktajās pārbaudēs konstatējis pārkāpumus, kurus gan teju visi pārbaudītie portāli jau paši labprātīgi novērsuši, portāls "Delfi" uzzināja PTAC.

Projektu PTAC īstenoja no 2018. gada 2. janvāra līdz 2018. gada 29. decembrim un pārbaudīja, vai iepazīšanās portālos netiek noklusēta patērētājiem būtiska informācija, vai netiek publicēta maldinoša rakstura reklāma, kā arī to, vai patērētājiem netiek piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi, it īpaši šādu pakalpojumu abonēšanas gadījumos.

Projekta ietvaros pārbaudīta komercprakse, kas īstenota Latvijas patērētājiem adresētajās iepazīšanās portālu vietnēs www.oho.lv, www.draugiem.lv, www.otrapuse.lv, www.flirts.lv, skaties.lv, www.amigos.lv, www.draiskajiem.lv un www.kisa.lv.

PTAC konstatēja identiskus pārkāpumus, proti, nav sniegta normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija par atteikuma tiesībām no maksas pakalpojuma, piemēram, statistikas abonēšanas pakalpojuma vai VIP klienta profila abonēšanas pakalpojuma.

PTAC atzina, ka patērētājiem tiek piedāvāti netaisnīgi līguma noteikumi, piemēram, noteikumi, kas patērētāju nostāda neizdevīgā stāvoklī, liekot iepriekš piekrist pakalpojuma kvalitātei, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību, ja portāla kļūdu dēļ netiek nosūtītas ziņas, neaugšupielādējas attēli, vai tiek izdzēsti profili. Tie ir noteikumi, kas vērsti uz vienpusējām pakalpojuma sniedzēja tiesībām brīvi rīkoties ar patērētāja veidotu saturu.

Pēc pārbaudes PTAC sazinājās ar portālu uzturētājiem, kā arī rīkoja tikšanās klātienē, portālam "Delfi" pastāstīja PTAC pārstāve Santa Zarāne.

Viņa piebilda, ka PTAC konstatētos pārkāpumus portālu uzturētāji novērsa labprātīgi. Līdz šim tikai viens no portāliem, kura nosaukumu Zarāne nekonkretizēja, PTAC konstatētos pārkāpumus nav novērsis, taču tam vēl ir laiks to izdarīt.

Izvēloties un izmantojot iepazīšanās portālus, PTAC aicina patērētājus rūpīgi iepazīties ar piedāvātajiem līguma noteikumiem. PTAC iesaka nesniegt par sevi tādu informāciju, kas nebūtu nepieciešama pakalpojuma sniegšanai.

Pirms līguma noslēgšanas PTAC iesaka pārliecināties, ka līguma noteikumi neparedz izmantot personas datus, attēlus un citu informāciju bez personas piekrišanas, kā arī, izvēloties maksas produktus, sekot līdzi, kāda summa par pakalpojumu tiek iekasēta – vai tā atbilst pakalpojuma cenai, par ko puses sākotnēji vienojušās.