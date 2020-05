PTAC sejas aizsargmasku monitoringā radušās aizdomas par atsevišķu preču kvalitāti

Veicot tirgus monitoringu, atsevišķu masku audumu izvēle un forma radījusi aizdomas par ļoti zemu kvalitāti, kā arī neesošu aizsardzības līmeni, secināts Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) maija sākuma veiktajā sejas masku monitoringā.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

PTAC atgādina, ka sejas maskas iedalās – medicīnas jeb ķirurģiskajās maskās, kas pasargā apkārtējos no valkātāja un respiratoros, kas pasargā no apkārtējās vides iedarbības. Abas šīs maskas pakļaujas noteiktiem regulējumiem, attiecīgi medicīnas ierīču prasībām un individuālo aizsardzības līdzekļu prasībām. Šīm precēm ir jābūt veiktai atbilstības novērtēšanai un to aizsardzības līmenis ir pārbaudīts un garantēts, tās obligāti jāmarķē ar CE zīmi.

Trešā sejas masku kategorija ir higiēnas maskas, kuru aizsardzības līmenis nav nedz novērtēts, nedz garantēts, taču tās tiek nēsātas kā fiziska barjera, lai novērstu pieskaršanos sejai, kā arī, pareizi lietojot, tās, iespējams, varētu aizturēt cilvēka izdalīto aerosolu nonākšanu apkārtējā vidē.

Kā informēja PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane, medicīnas maskas, kas šķietami atbilst medicīnas ierīču prasībām, ir maz pieejamas – tikai 5%.

Tās pārsvarā nopērkamas aptiekās un interneta veikalos. Viens no izskaidrojumiem, pēc centra paustā, ir arī tas, ka šie produkti ir ļoti nepieciešami medicīnas darbiniekiem, tādēļ brīvā tirdzniecībā nonāk maz. Cenas tiem ir no 0,80 eiro līdz vienam eiro gabalā. Tās iegādājoties, PTAC mudina ņemt vērā, ka medicīnas maskas ir vienreizējas un to lietošanas ilgums ir dažas stundas, tādēļ to lietošana ikdienā patērētājiem var sagādāta būtiskus izdevumus.

Tirgus monitoringa rezultāt liecina, ka visvairāk tirgū ir pieejamas higiēnas maskas ar 63% filtrācijas pakāpi. Tās ir ļoti dažādas - gan vizuāli līdzīgas medicīnas maskām, gan vietējo ražotāju auduma maskas no kokvilnas, poliestera vai citiem materiāliem.

Tās var būt vienreiz lietojamas, atkārtoti lietojamas, dažādu slāņojumu, biezumu un formas, bet tā kā prasības šīm maskām nav noteiktas, tad nav iespējams novērtēt šo masku kvalitāti un aizsardzības efektivitāti, norāda centra pārstāve. Arī cenu amplitūda ir liela no 0,17 eiro līdz 13 eiro par vienu masku.

Pēc Gertmanes paustā, higiēnas sejas masku piedāvājums ir plašs un patērētāji var tādas iegādāties, tomēr pastāv noteikti riski, ka patērētājs nesaņems to aizsardzības līmeni, ko sagaida, turklāt – trūkst lietošanas pamācību un instrukciju par šo preču drošu izmantošanu, piemēram, kā

tās droši uzvilkt, lietot, noņemt, maksimālais to lietošanas ilgums, vairākkārt lietojamām maskām –mazgāšanas un dezinficēšanas prasības.

Tikmēr respiratori lielākoties ir pieejami interneta veikalos, pārsvarā "FFP2" klases respiratori ar filtrācijas pakāpi 94%. Cenas diapazons esot plašs – no 1,79 eiro līdz pat 13 eiro. Tie var būt gan vienreizlietojami, gan vairākas reizes lietojami. Pieejamo respiratoru atbilstību noteiktajām prasībām PTAC turpina vērtēt, jo pastāv aizdomas, ka daļa piedāvāto respiratoru neatbilst prasībām vai, iespējams, reāli e-veikals tos nemaz nevar piegādāt.

PTAC pirmajā maija nedēļā ir veicis sejas masku monitoringu, lai noskaidrotu to pieejamību tirgū un cenu līmeni. PTAC apsekojis 71 komersantu – 41 tirdzniecības vietu dažādos Latvijas reģionos un 30 interneta veikalus. Apsekojumā fiksēti 185 dažādi sejas aizsegšanas līdzekļi – 58 respiratori (31%), desmit medicīnas sejas maskas (5%), kā arī 117 (63%) higiēnas maskas.

Ņemot vērā plašo piedāvājumu, PTAC aicina patērētājus, izvēloties iegādāties sejas aizsardzības līdzekļus noskaidrot, kādiem mērķiem konkrētais sejas aizsardzības līdzeklis ir paredzēts. Ja tā ir medicīniskā sejas maska vai respirators, pārliecināties, vai tas atbilst izvirzītajām prasībām.

Ja tā ir higiēniskā sejas maska, ņemt vērā, ka tās aizsardzības līmenis nav noteikts. Izvēloties masku, būtu jāpārliecinās, vai ražotājs ir sniedzis lietošanas instrukciju, kā arī tā skrupulozi jāievēro. Vairāk par higiēnisko masku pareizu lietošanu PTAC aicina sekot Veselības ministrijas izstrādātājām norādēm.