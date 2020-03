Publicē 'Covid-19' Latvijas saslimstības izplatības karti

Slimību profilakses un kontroles centrs publicējis karti, kurā redzama koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība Latvijā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

❗️SPKC ir sagatavojis statistikas datu atspoguļojumu par Latvijā apstiprināto COVID - 19 saslimšanas gadījumu skaitu.

Pieaugot gadījumu skaitam, dati tiks publicēti Latvijas novadu sadalījumā. pic.twitter.com/qcTXH4mZSU — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 14, 2020



Kā norāda SPKC, sīkāk datus šobrīd nevar atspoguļot, lai pasargātu konkrētu pacientu no sensitīvo datu izpaušanas.

Tāpat tiek atgādināts, ka lielākajā daļā no vietām, kur tiek fiksēta NMPD brigādes ierašanās spectērpos, analīžu rezultāti ir negatīvi (no 666 izmeklējumiem 26 ir pozitīvi).



Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā apstiprināti deviņi jauni "Covid-19" saslimšanas gadījumi, tādējādi kopējo saslimušo skaitu paaugstinot līdz 26 cilvēkiem.

Visā Latvijā saistībā ar "Covid-19" izplatīšanos izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz Lieldienām.

Tāpat paplašināts "Covid-19" skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.