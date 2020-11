Pūce atkāpjas no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata

Juris Pūce (AP) vērsies pie ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV), lūdzot, lai premjers viņu atbrīvo no amata. Šāds lēmums pieņemts pēc skandāla, kas saistīts ar Rīgas domes stāvvietas izmantošanu, portālu "Delfi" informēja partijā "Latvijas attīstībai" (LA).

Pūce norādījis, ka "par izdarītajām kļūdām ir jāuzņemas atbildība".

"Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu kolēģu partijā, un partiju apvienībā priekšā. Arī draugu un ģimenes priekšā," rakstīts Pūces paziņojumā.

Politiķis paudis nožēlu par savu rīcību, kā arī atzinis, ka ir kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, izdarot "neveiksmīgu izvēli". "Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," raksta Pūce.

"Radusies situācija liedz man pilnvērtīgi pildīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu, un es šodien esmu lūdzis Ministru prezidentu mani no šī amata atbrīvot," atzīmējis politiķis.

Viņš arī norādījis, ka nevēlās, lai tiktu mazināta sabiedrības uzticības politiskajai videi.

Jau vēstīts, ka raidījumā "1:1" no LA izstājušais Māris Mičerevskis atzina, ka nākamajā dienā pēc Rīgas domes vēlēšanām Mičerevskis, kurš strādāja par Pūces kā ministra padomnieku komunikācijas jautājumos, no Pūces esot saņēmis īsziņu: "Klausies, Tev būs viens uzdevums Rīgas domē no manis personisks! Tev būs tomēr tā auto "Rīgas satiksmes" caurlaide jāņem."

Mičerevskis Pūcem jautājis, vai caurlaide nepieciešama viņam, un ministrs atbildējis apstiprinoši, piebilstot, ka iepriekš "kādu laiku" izmantojis partijas biedra, Rīgas domes deputāta Andra Bačkura (LA), bet pēc tam – Rīgas domes pagaidu administrācijas pārstāvju sagādāto caurlaidi.

Pūce gan sākotnēji publiski Mičerevska izteiktos pārmetumus noraidīja.

Pūce tika ievēlēts 13. Saeimā no politisko partiju apvienības "Attīstībai/Par!" Kurzemes saraksta.

2010. gadā bija Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs, kad ekonomikas ministrs bija Artis Kampars. Īsi pēc Zolitūdes traģēdijas – 2013. gada izskaņā – Pūce no EM valsts sekretāra amata atkāpās, jo tika atklāts, ka viņa sievas – Zaigas Pūces – vadītā biedrība "Ascendum" ir saņēmusi ziedojumus no būvkompānijas "Re &Re".

Jau gadu vēlāk – 2014. gadā – Pūce tika ievēlēts par partijas "Latvijas attīstībai" ģenerālsekretāru, vēlāk par priekšsēdētāju.

2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un 12. Saeimas vēlēšanās viņš no "Latvijas attīstībai" saraksta, bet, partijai nepārvarot 5% barjeru, netika ievēlēts.

2017. vasarā viņš kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no Latvijas Reģionu apvienības un “Latvijas attīstībai" kopīgā saraksta un tika ievēlēts. Jau 2018. gada izskaņā viņš nolika Rīgas domes deputāta mandātu, jo tika ievēlēts 13. Saeimā.

Pūce kopš 2019. gada sākuma ieņem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu.