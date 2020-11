Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis paskaidrojumu Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam ("Mūsu cilvēkiem") par domes priekšsēdētāja pienākumu nepienācīgu pildīšanu, portāls "Delfi" uzzināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ministrijā skaidroja, ka Kurzemes rajona tiesa šā gada 22. janvāra spriedumā atzina, ka Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada 12. augusta darba līguma uzteikums Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam ir prettiesisks. Ar spriedumu no Dundagas pašvaldības nolemts piedzīt finanšu līdzekļus - vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku nepamatoti atbrīvotajai personai, kā arī citus ar tiesvedību saistītus izdevumus.

Ministra ieskatā, šāds spriedums dod pamatu vērtēt jautājumu par pašvaldības amatpersonu atbildību un zaudējumu piedziņu regresa kārtībā, ja amatpersona, pildot amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskus zaudējumus publiskai personai.

VARAM skaidroja, ka pašvaldībai minētās darbības ir jāveic, taču ne pēc savas iniciatīvas, ne arī pēc ministrijas vairākkārt nosūtītiem pieprasījumiem tas nav izdarīts. Proti, domes priekšsēdētājs nav izpildījis VARAM norādījumu nodrošināt jautājuma par Kurzemes rajona tiesas sprieduma izskatīšanu un pašvaldības amatpersonu un darbinieku rīcības izvērtēšanu iekļaušanu domes sēdē, informējot domes deputātus par Kurzemes rajona tiesas spriedumā noteikto, izvērtējot iesaistīto amatpersonu un darbinieku rīcību, kura radījusi mantiskos zaudējumus pašvaldībai, kā arī, izvērtējot nepieciešamību un tiesisko pamatu pieprasīt, lai amatpersonas un darbinieki atlīdzina zaudējumus.

Šādu rīcību VARAM uzskata par nepamatotu. Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Līdz ar to tikai pašvaldības domes kompetencē ir izvērtēt pašvaldības izpilddirektora rīcību. Ņemot vērā minēto, nav pamata Dundagas novada priekšsēdētāja apgalvojumam, ka pašvaldības dome šādu izvērtējumu nevar veikt – citādi faktiski nebūtu realizējamas likumā noteiktās pilnvaras atbrīvot no amata izpilddirektoru. Tāpat Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumos ietilpst organizēt domes darbu tā, lai tas atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam.

Likuma "Par pašvaldībām" 93. panta otrajā daļā ir noteikts, ka domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Paskaidrojuma neiesniegšana noteiktā termiņā atzīstama par atteikšanos sniegt paskaidrojumu.

Jau vēstīts, ka pērn 9. augustā norisinājās Dundagas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika lemts par Pinkena atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Ar piecām koalīcijas balsīm "par" un četrām opozīcijas balsīm "pret" Pinkens amatu zaudēja.

Domes sēdes protokolā par pamatojumu Pinkenu atbrīvot no amata minēti tādi iemesli kā vajadzīgo dokumentu neievietošana vienotajā dokumentu aprites sistēmā, patvaļīga līgumu slēgšana ar komersantu, to nesaskaņojot ar domes juristu, un pieprasīto dokumentu termiņa neievērošana. Tāpat arī Pinkens pārkāpjot ētikas normas komunikācijā ar Feltu, viņam nav amatam vajadzīgās izglītības, kā arī tiek pārmesta ierašanās darbā atvaļinājuma laikā, kolēģu psiholoģiskais terors un citas lietas. Uzskaitot visu neizdarīto, pārkāpumi vērtējami kā smagi, jo regulāri tiek pārkāptas darba līgumā noteiktās prasības, rakstīts domes sēdes protokolā.