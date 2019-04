Pūce šonedēļ izšķirsies par Ušakova nākotni

Šīs nedēļas laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieņems lēmumu Nila Ušakova (S) nākotni Rīgas mēra amatā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (A/P).

Paskaidrojumus par iespējamiem Ušakova likumpārkāpumiem ministrija vēl nav saņēmusi, atklāja Pūce. Viņš pieļāva, ka Rīgas dome atbilžu sniegšanai izmantojusi baložu pastu, vai kādu citu lēnu metodi.

"Lēmums būs atkarīgs no saņemtajiem paskaidrojumiem. Šonedēļ droši vien tiksim galā," teica Pūce. Ministrs prognozēja, ka Ušakovs nespēs VARAM pārmetumus atspēkot tā, lai ministrijai šķistu, ka mērs nav pārkāpis likumu.

Pūce arīdzan ir gatavs tikties ar Ušakovu tiesā, ja mērs izlemtu pārsūdzēt ministra lēmumu par viņa atlaišanu.

Atlaistu visu domi Pūce neplāno. Lai atlaistu visu domi, tās darbībā jābūt konstatētiem atkārtotiem likuma pārkāpumiem, skaidroja Pūce. "Atsevišķi likumpārkāpumi domes darbībā ir konstatēti, bet tie nav tādi, kas būtu vērtējami kā atkārtoti," norādīja ministrs.

Vēstīts, ka VARAM konstatējusi vairākus iespējamus Ušakova pieļautus likumpārkāpumus. Ministrija ir konstatējusi, ka "Rīgas satiksmes" kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ušakovs nav nodrošinājis uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu tā, kā to sākotnēji lēmusi Rīgas dome. Tādā veidā, iespējams, pārkāpts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas paredz, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt tikai, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi.

"Rīgas satiksme" pašvaldības piešķirtos līdzekļus finanšu ieguldījumam iekļāvusi ieņēmumos, nesedzot sabiedrības zaudējumus. Ministrija pauž bažas, ka tādā veidā prettiesiski varētu būt samazināta pašvaldības manta.

VARAM uzskaita arī virkni citu iespējamo pārkāpumu. Piemēram, Ušakovs varētu būt pārkāpis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, jo nav izdarījis attiecīgus grozījumus "Rīgas satiksmes" statūtos, lai kā krietns un rūpīgs saimnieks izvērtētu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz noteiktu summu un var izšķiroši ietekmēt kapitālsabiedrības darbību. Kopumā VARAM konstatēja 12 iespējamus pārkāpumus.

Ušakovs paskaidrojumus ministrijai pagājušajā ceturtdienā, 28. martā, nosūtīja pa pastu. Mērs uzskata, ka ministra Jura Pūces (A/P) sagatavotais pieprasījums sniegt paskaidrojumus par SIA "Rīgas satiksme" un domes darbu bija juridiski vājš un politizēts.

Mērs norādīja, ka nebija gaidījis, ka Pūces vēstule būšot tik vāja, un ka uz tās pamata notiks mēģinājumi tālāk lemt par viņa atstādināšanu. Ušakovs arī sacīja, ka ministrs vairākkārt publiski paudis viedokli, ka vērtēts tiekot pašreizējā sasaukuma darbs, taču pieprasījumā esot virkne jautājuma arī par iepriekšējo sasaukumu darbu.

"Es nekādā veidā netaisos atteikties no atbildības par izdarīto no 2009. gada, bet, ja mēs runājam par to, ka ministrs ir tiesīgs lemt par rīcību tikai šī sasaukuma laikā, tad kādēļ tiek prasīts par 2013. gada un 2016. gada notikumiem," ironizēja mērs.

Ušakovs no "Saskaņas" saraksta maijā kandidēs Eiropas Parlamenta vēlēšanās.