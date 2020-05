Pulcēšanās aizliegumu laikā Gulbenes pašvaldība slepeni rīko semināru, ziņo 'Nekā personīga'

Covid-19 epidēmijas ierobežošanai Latvijā aizliegta cilvēku pulcēšanās. Lai turpināt strādāt varētu tie, kam attālināts darbs nav iespējams, noteikti izņēmumi, taču Gulbenes, Smiltenes un Limbažu pašvaldībās infekcijas draudus neuztver nopietni un šo izņēmumu izmanto, lai rīkotu klātienes mācības, svētdien vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.



Ārkārtējo situāciju Latvijā izsludināja 12. martā. Valdība aicināja visus, kam tas iespējams, strādāt no mājām. Sākumā aizliedza izklaides pasākumus ar vairāk nekā 50 apmeklētājiem. Kad iedzīvotāji ar jauno koronavīrusu sāka inficēties Latvijā, nevis tikai atveda no ārzemēm, aizliedza pulcēties vairāk par divām personām. Izņēmums ir tie, kuri citādāk nevar veikt darba un dienesta pienākumus, atgādina "Nekā personīga".

Gulbenes novada kultūras darbinieki bija pārsteigti, kad no vietējās Kultūras pārvaldes vadītājas saņēma e-pastu par plānotām apmācībām trīs dienu garumā. Kursa nosaukums: "Kultūras procesu inventarizācija novadā un restarts pēc krīzes. Personīgs pieskāriens." Organizatori apzinājās, ka īsti pareizi pulcināt cilvēkus šajā laikā nav, un ielūguma noslēgumā iekļāva brīdinājumu.

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste: "Es ticu, ka paši to lieliski saprotat, bet atgādinu, lai ir nepārprotami - liels lūgums neafišēt šo kursu apguvi uz āru, bet paturēt to cieši starp mums. Esmu saskaņojusi to ar vadību, bet, ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus, neapdraudam paši sevi un neradām riskus piesaistīt nevajadzīgu uzmanību no nesaistītām personām. Nekādi posti "Facebook" vai informācijas izplatīšana citām personām – šis attiecas tikai un vienīgi uz mums, tāpēc šī informācija nedrīkst aiziet tālāk par mums. Šis norādījums ir strikts un ievērojams obligāti."

Raidījums vēsta, ka pirmā apmācību diena bija paredzēta trešdien. Īsi pirms noteiktā laika apmeklētajiem slēgtajā Gulbenes kultūras centrā sāk ierasties novada saviesīgās dzīves organizatori. Kultūras pārvaldes vadītāja vēl sagādā pienu kolēģu rīta kafijai, bet kad atbrauc semināra vadītājs Kārlis Anitens, kultūras centra durvis aizslēgtas.

Valsts policijas Gulbenes iecirknī raidījumam pieļauts, ka seminārs notiek noteikumos pieļautajos rāmjos, taču sola pārbaudīt. Arī policistei, tāpat kā iepriekš raidījumam, kultūras centrā sākotnēji noliegts, ka pasākums notiek, taču, tā kā viņa vēlējusies pārbaudīt telpas, tad "pagrīdes" pasākums atklāts.

Likumsargi par fiksēto uzsākuši administratīvo lietvedību, tagad notiek faktu pārbaude.

Semināra norisei gan esot bijusi Gulbenes mēra Normunda Audziša (ZZS) un novada domes izpilddirektores Lienītes Reinsones atļauja.

Reinsone raidījumam skaidrojusi, ka lekciju vai apmācību cikls darbiniekiem bija ieplānots pēc nosaukuma un satura citāds, un arī ne ar šo lektoru, bet "šobrīd arī pamanoties ārkārtējai situācijai, šis lektors piedāvā ļoti trāpīgu semināra, trāpīgas semināra tēmas, šis cikls ir triju nodarbību cikls. Un attiecīgi semināru tēmas ir par to, kā organizēt kultūras dzīvi pēc ārkārtējās situācijas beigām, par to, kā plānot pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, kad ir noteikti ierobežojumi un nav iespējami lieli masu pasākumi".

Raidījums atzīmē, ka valdības rīkojumā par ārkārtējo stāvokli aizliegts viss izglītības process klātienes formā. Taču pašvaldības juristi secinājuši, ka mācības var nosaukt arī par darba pienākumu pildīšanu. Seminārs Gulbenē turpināsies nākamajā nedēļā.

Audzišs raidījumam atzinis, ka semināra apmeklēšana "ir obligāti pienākums, protams, tas nav nekādā veidā izklaides pasākums". "Tieši caur šo Ministru kabineta punktu, kas pieļauj šāda veida organizēšanu, cilvēku sanākšanu darba pienākumu izpildes vajadzībām. Mēs arī skatījāmies, lai mēs neko nepārkāptu. Jo pēc būtības darbā mēs jau arī atrodamies vairāk nekā divi cilvēki un tuvāk nekā divi metri. Darba pienākumu izpildīšanā ir pieļaujami šie pārkāpumi – kā normāli būtu –, bet ir šie izņēmumi," atzīmējis mērs.

Pašvaldību darbu uzraugošā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija novadus par klātienes mācību rīkošanu nenosoda, taču tā aizrāda, ka vajadzētu pēc iespējas atturēties no klātienes kontakta un seminārus organizēt attālināti.

Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas tāda paša satura seminārs noticis Smiltenē un ieplānots ir Limbažos. Smiltenē piedalīšanās seminārā bijusi brīvprātīga, bet Gulbenē aicinātajiem iespēja atteikties nav dota, rezumē "Nekā personīga".