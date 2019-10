Purgailes likteni FKTK vadīšanai izšķirs sadarbības sanāksmē pirmdien

Pēc tam, kad otrdien valdības sēdē negaidīti tika atlikts jautājums par atklātā konkursā izvēlētās kandidatūras Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītāja amatam Santas Purgailes virzīšanu apstiprināšanai Saeimā, lielāka skaidrība par viņas izredzēm nokļūt šajā amatā gaidāma vien pirmdien. Tad valdošās koalīcijas partijas šo jautājumu izskatīs sadarbības sanāksmē. Valdībai jautājums atkārtoti jāskata otrdien, jo izskatīšana tika uz nedēļu atlikta.

Otrdien bankas "Citadele" valdes locekle Purgaile bija tikusies ar "Attīstibai/Par!" Saeimas frakciju, kura nolēmusi viņas kandidatūru neatbalstīt, kā iemeslu minot viņas nepietiekamo pieredzi un zināšanas banku uzraudzības jomā, un par to arī kolēģus valdības sēdē informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP). Tajā pašā dienā Purgaili uzklausīja "Saskaņas" frakcija un pirms valdības sēdes viņa bija iztaujāta arī Jaunās konservatīvās partijas, kuru apmierina Purgailes kandidatūra, frakcijā.

Jau trešdien Purgaili iztaujāja "Jaunās Vienotības" frakcija, kura atbalsta viņas kandidatūru, un "KPV LV" frakcija, kura savu galīgo lēmumu pieņems pirmdien no rīta, jo vēl trešdien vakarā šo jautājumu apspriedīs partijas domē. Nacionālā apvienība iecerējusi kandidāti uzklausīt pirmdien pirms valdības partiju sadarbības sanāksmes, un nākamnedēļ Purgailei paredzēta tikšanās arī ar otru opozīcijā esošo frakciju ZZS.

Trešdien pēc tikšanās ar "Jauno Vienotību" sarunā ar žurnālistiem Purgaile atzina, ka konkursa gaitā bija sajutusi patiesu vēlmi nepolitiskā un caurskatāmā procesā izvēlēties labāko kandidatūru, bet tagad tas ir ievirzījies citā gultnē. Viņa atzina, ka tagad politiķiem jādara savs darbs un jāpieņem lēmums.

Jau pašā tikšanās ar Attīstībai/Par!" sākumā viņa bija sajutusi, ka frakcijā ir diezgan negatīvs noskaņojums. Purgaile neesot izvairījusies atzīt lietas ko viņa nepārzina, piemēram, apdrošināšanas jomu, jo viņas profesionālā pieredze jau 25 gadus ir bankās. Purgaile uzskata, ka FKTK vadītājam nav jābūt profesionālim visos jautājumos, bet viņa funkcija ir savākt speciālistu komandu, kas var sasniegt kopējos mērķus.

Nekādu politisku zemtekstu viņa gan neesot sajutusi. Jautāta, vai ieteiktu saviem nozares kolēģiem iet uz konkursu, ja šis gadījums beigsies bez apstiprināšanas, Purgaile atzina, ka "tas ir ļoti smagi iet cauri politiskajam procesam" un ir skaidrs, kāpēc ir grūti no privātā sektora pārvilināt cilvēkus uz valsts sektoru. Viņa pati gan šobrīd vadoties pēc ļoti dziļas patriotiskas sajūtas, kaut ko izdarīt.

"Jaunās Vienotības" frakcijas vadītājs Ainars Latkovksis žurnālistiem pauda viedokli, ka visas frakcijas vēl nav tikušās ar Purgaili, tāpēc pāragri spriest, vai, pietrūkstot balsīm no koalīcijas, būs jārēķinās ar opozīcijas atbalstu. "Mums frakcijā bija ļoti laba tikšanās. Var redzēt, ka cilvēks ir profesionālis banku jomā," sacīja Latkovskis atzīstot, ka viņai ir pilnīgs frakcijas atbalsts. Viņš neslēpa, ka sarunas ar koalīcijas partneriem būs grūtas un par to tiks spriests sadarbības sanāksmē pirmdien. Latkovskis atgādināja, ka šī nav pirmā reize, kad vienošanās panākšana piecu partiju koalīcijā ir sarežģīta.

"Ja kādam ir kādi jautājumi un aizkulisēs tiek runāts par kādiem uzstādījumiem, tad vajag satikties vēlreiz un pajautāt. Cilvēks ir atvērts," sacīja Latkovskis norādot, ka "Jaunās Vienotības" frakcijas deputātiem bijuši tieši jautājumi Purgailei, uz ko saņemtas arī tiešas atbildes. Tajā skaitā bijis jautājums par iespējamu saistību ar kādu personu. Purgaile žurnālistiem sacīja, ka tas bijis jautājums par viņas attiecībām ar Aivi Roni, un uz to viņa atbildējusi, ka nepazīst Roni.

"KPV LV" frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens pēc tikšanās ar Purgaili sacīja, ka radies labs priekšstats par kandidātes redzējumu un profesionalitāti, bet jautājums vēl tiks pārrunāts partijas domē un frakcijā pirmdien, kad arī tiks pieņemts galīgais lēmums.

"Nacionālā apvienība" (NA) būs pēdējā no valdošās koalīcijas frakcijām, kas Purgaili uzklausīs pirmdien, un frakcijas vadītājs Raivis Dzintars žurnālistiem atzina, ka ne valdība, ne Saeima nav pastkastīte, kas tikai nodod tālāk konkursa rezultātus. Dzintars atzina, ka būtu vēlams panākt vienotu koalīcijas viedokli, jo nebūtu labi paļauties uz opozīciju šajā jautājumā. "Tik būtiskos jautājumos tomēr ir labāk, ja visa koalīcija panāk vienotību, un tas ir tas, ko NA centīsies panākt," uzsvēra Dzintars.

"Saskaņas" frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs, kurš pats gan neesot bijis klāt, kad frakcija tikās ar Purgaili, žurnālistiem sacīja, ka frakcijai palicis pozitīvs viedoklis par kandidāti, bet no tiešas atbildes par atbalstu izvairījās. Urbanovičs vērsa uzmanību uz to, ka svarīgāks jautājums par pašu Purgaili esot tas, kas būs viņas priekšnieks, kad notiks iecerētā FKTK iekļaušana Latvijas Bankā (LB). Kā zināms, patreizējā bankas prezidenta amata pilnvaras beidza decembrī. Ja FKTK būs daļa no LB, tad bankas ietekme būs daudz lielāka, nekā bijusi līdz šim. Urbanovičs domā, ka koalīcijas nesaskaņas par Purgaili esot tirgošanās arī par LB prezidenta amata kandidātu.

Vairāku koalīcijas partiju pārstāvji sarunā ar žurnālistiem gan noliedza, ka FKTK un LB vadītāju izvēle būtu saistīti procesi un ka tas tiek pārrunāts koalīcijā.

Salīdzinoši nesen grozītā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma pārejas noteikumos ir noteikts, ka Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. oktobrim izvirza apstiprināšanai Saeimā priekšsēdētāja amata pretendentu, kas izvēlēts atklātā konkursā. Konkursa iznākums, ar kuru Purgaile atzīta par labāko kandidāti, tika publiski paziņots 19. septembrī.