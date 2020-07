'Puse uz pusi' – skaitļi neapstiprina bažas, ka Covid-19 izplatība saistāma ar Krievijas automašīnām

Pēdējo divu nedēļu laikā konstatētie saslimstības ar Covid-19 uzliesmojumi nav tieši un nepārprotami saistāmi tikai ar iebraucējiem no Krievijas un automašīnu ar Krievijas numura zīmēm pamanāmu klātbūtni, par ko pēdējā laikā izvērtušās kaismīgas diskusijas sociālajos tīklos un politiskajās aprindās.

Tas secināms no veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) atbildes preses konferencē pēc valdības sēdes otrdienas vakarā, atbildot uz "Delfi" jautājumu par korelāciju starp automašīnām ar Krievijas numuriem un saslimstību ar Covid-19, par ko sabiedrībā tiek diskutēts.

"Varu raksturot skaitļos. Lūkojoties uz pēdējo divu nedēļu uzliesmojumiem, 11 cilvēki bija iebraukuši no Krievijas. Bet Slimību profilakses un kontroles centra rīcībā nav datu, vai tie ir arī mūsu pilsoņi, kas atbrauc no Krievijas, jo ir arī tādi, kas ieceļo darba darīšanās vai ir apciemojuši radus. Un 10 ir no Zviedrijas. Te jūs redzat samēru, kas ir faktiski identiski skaitļi. Turklāt mums nav informācijas, cik daudzi no tiem 11 ir Krievijas pilsoņi un ar uzturēšanās atļaujām," par sabiedriskajā telpā virmojošām bažām sacīja Viņķele.

"Delfi" jau ziņoja, ka otrdien pēc stundu garas diskusijas par vairāku ministriju sagatavotajiem grozījumiem valdības noteikumos un likumā, kas uzlabotu Latvijā ieceļojošo personu stingrāku uzraudzību Covid-19 izplatības ierobežošanai, pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) ieteikuma šī jautājuma izskatīšana tika atlikta līdz ārkārtas sēdei trešdien pulksten 11.

Jau pirmdien valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē politiķi vienojās, ka nepieciešama labāka informācijas aprite par to, kas un no kādām valstīm ieceļo Latvijā laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas un Eiropas Savienības ārējo robežu atvēršanas. Pagājušā piektdienā, kad valdība pēc Covid-19 infekcijas trim uzliesmojumiem sabiedriskās ēdināšanas jomā lēma par ierobežojumu pastiprināšanu, tika aktualizēts arī jautājums par iebraucējiem un pašizolācijas prasību nepildīšanu. Kariņš piektdien atjaunoja Starpinstitūciju koordinācijas grupu, lai sagatavotu nepieciešamos priekšlikumus.

Grupa Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadībā strādāja piektdien un pirmdien, tomēr Iekšlietu ministrija (IeM) vēl pēdējā brīdī iesniedza pretrunīgi vērtētus priekšlikumus, par ko izvērtās kaismīga diskusija valdības sēdē, Kariņam netaupot pārmetumus ministrijas politiskajai vadībai.

Lielākās iebildes raisīja IeM priekšlikums ieceļotājiem no visām valstīm obligāti nēsāt sejas un mutes aizsegu divas nedēļas, uzturoties slēgtās telpās.