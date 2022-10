Ukrainiete Jūlija Vasiļjeva Latvijā ieradās pavasarī, meklējot patvērumu no kara. Jau drīz vien viņa uzsāka darbu Talsu 2. vidusskolā, lai palīdzētu ukraiņu bērniem adaptēties svešajā un tobrīd mazliet biedējošajā vidē. Šobrīd bērni Talsos jau jūtoties kā zivis ūdenī. Bet pati Jūlija dzīvei deviņu pakalnu pilsētā ir atvērusies tik ļoti, ka jauno sievieti sarunai notvert ir gandrīz neiespējami – nu viņa ir ne tikai asistente, bet arī skolotāja, uzsākusi klātienes studijas Liepājas universitātē un ik uz soļa cenšas mācīties latviešu valodu.

Jūlija ir ļoti pozitīva un enerģija no viņas burtiski dzirkstī. Brīvo brīžu viņai šobrīd ļoti maz, jo viņa cenšas piepildīt cerību par iespēju palikt Latvijā un dot gan skolēniem, gan arī savam dēlam to labāko. Un to viņa saredz Eiropas līmeņa izglītībā. Ukrainā par skolotāju Jūlija strādājusi nav, bet viņai ir pieredze darbā Ķīnā, kur sistēma esot citādāka nekā šeit. Bērni mācības uzsāk agrāk, viņiem ir īpaši pielāgotas metodes, kas ļauj mācīties padziļinātāk