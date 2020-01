Pusotru mēnesi pēc policijas reidiem Rīgas Centrāltirgū atkal novērojami nelegālo cigarešu tirgoņi

Rīgas Centrāltirgus teritorijā atkal parādījušies kontrabandas cigarešu tirgoņi, kuri pēc saceltās ažiotāžas un policijas veiktajiem reidiem uz laiku bija pazuduši no garāmgājēju redzesloka, novēroja aģentūra LETA.

Aptuveni pirms pusotra mēneša AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) teritorijā Valsts policija (VP) veica reidus, kuru laikā tika aizturēti vairāki nelegālo cigarešu tirgotāji.

Tomēr svētdien RCT teritorijā atkal bez īpašas slēpšanās uzdarbojās kontrabandas tabakas izstrādājumu pārdevēji.

Kā liecina aģentūras LETA novērojumi, vairāk nekā mēnesi pēc VP veiktajām operatīvajām darbībām nelegālais rūpals tirgū bija pierimis.

Jau ziņots, ka pērn 21. un 22. novembrī likumsargi RCT administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā tika aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemēroja apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā, tostarp viena no tām par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā 49 reizes.

Aģentūrai LETA ir zināms, ka apcietinājumā šajā kriminālprocesā nonāca RCT apsargs Kaspars Ungurs, tirgus teritorijas nomnieka SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" valdes loceklis Vilnis Visors, kā arī Irina Aļekseičeva un Jeļena Hitrenko.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Visors ir valdes loceklis tirgus teritorijas nomniekam "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā". Valsts policija ir paudusi aizdomas, ka tieši šis uzņēmums ieņēmis svarīgu lomu cigarešu nelikumīgā tirdzniecībā tirgū.

VP vadītājs Ints Ķuzis iepriekš Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka policijai ir aizdomas, ka centrālo lomu akcizēto preču nelikumīgā apritē RCT ieņēmis tieši privātuzņēmums, kam ir izīrēta daļa no tirgus. Ķuža vērtējumā, šis privātais uzņēmums esot saistīts ar noziedzības pasauli un veicis organizētu darbu akcizēto preču nelikumīgā tirdzniecībā.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" dibināts 1991. gadā un pieder trim privātpersonām - Viktoram Baklaginam, Zanei Vilcānei un Radmilai Orlovai, kura ir norādīta kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja. 2018.gadā uzņēmums strādājis ar 300 754 eiro apgrozījumu un 80 576 eiro peļņu.

LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens" ziņoja, ka uzņēmuma 50% īpašniece Orlova ir krimināli notiesātās bijušās RCT valdes priekšsēdētājas Nainas Cibuļskas, tagad Orlovas, vedekla, savukārt pārējiem diviem uzņēmuma īpašniekiem esot saskatāma saite ar deviņdesmito gadu kriminālo autoritāti Ivanu Haritonovu - Baklagina vārds publiski izskanējis saistībā ar būvniecības projektu kopā ar Haritonova brāli Aleksandru, savukārt Vilcāne ir advokāte advokātu birojā "Dzanuškāns un partneri", taču viņa esot bijusi un, iespējams, turpinot būt civilattiecībās ar Oļegu Hudjakovu, kurš tiekot "uzskatīts par Ivana Haritonova cilvēku".

Kopumā tirgus teritorijā, tirdzniecības vietās un dažādās adresēs Rīgas reģionā veiktas 89 kratīšanas, kuru rezultātā izņemtas 8210 vienības tabakas izstrādājumu un aptuveni 11 litri alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām.

Kratīšanu laikā izņemti arī 40 560 eiro, 80 britu mārciņas, 20 dināri, 500 Kazahstānas tenges, 60 Ukrainas grivnas un 50 Ķīnas juaņas. Tāpat kratīšanu laikā izņemti seši šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 249 munīcijas vienības, dažādi datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, kā arī automašīna "BMW X3" un citi ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu saistīti priekšmeti.

Šajā lietā kriminālprocess sākts par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, piespiedu darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu.

"Aizliegtais paņēmiens" vēstīja, ka kontrabandas cigaretes RCT teritorijā pārdeva vismaz desmit nelegālos tirdzniecības punktos. Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu, un "labās dienās" viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā. Cigarešu tirgotājam alga esot aptuveni 2000 eiro mēnesī, bet vienas "točkas" bosam - pat 13 000 eiro mēnesī.