Putina kodoldraudi: AM aicina saglabāt mieru; kā būtu jārīkojas apdraudējuma gadījumā?

Gadījumā, ja notiek kodoluzbrukums, ir nepieciešams būt gataviem, tādēļ ASV valdības portāls "Ready" ir apkopojis svarīgākos padomus, lai pasargātu sevi un savu ģimeni kodoldraudu gadījumā. Aizsardzības ministrijā (AM) portālam "Delfi" norādīja, ka Putina rīcība, draudot ar kodolieročiem, bija paredzama, taču Latvijai tiešas briesmas nedraud.

Pats svarīgākais – atrasties iekštelpās



"Ready" atzīmē, ka kodolsprādzieni var radīt būtisku postījumu nekavējoties, taču radiācija turpina kaitēt ilgtermiņā. Tādēļ pirmās stundas pēc sprādziena ir būtiski atrasties iekštelpās, jo tur būtu krietni labāka aizsardzība pret radiācijas stariem.

Iekštelpās vēlams atrasties vismaz 24 stundas. Būtiski to atcerēties ģimenēm, kas vēlas atkal apvienoties – to var izdarīt pēc pirmajām 24 stundām, jo radiācijas radītie draudi tad būtu salīdzinoši mazāki.

Pirmās stundas

Lielākais apdraudējums ir pirmo 24 stundu laikā, taču tas nenozīmē, ka pēc tam dzīve atgriežas ierastajās sliedēs. Pats būtiskākais kodolkrīzes gadījumā ir sekot valdības sniegtajām norādēm par drošajām patvēruma vietām.



Sekot informācijai



Ja valsts ir kodolapdraudējuma priekšā, tad nepieciešams sekot aktuālajai informācijai. Iespējams, ka internets nestrādās, tādēļ, piemēram, Rīgā var ieslēgt FM frekvenci 90,7 un klausīties Latvijas Radio, kur tiktu ziņota aktuālā informācija.



72 stundu soma

Portāls "Delfi" jau vēstīja, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā, sekojot informācijai bukletā "72 stundas". Proti, nepieciešams sagatavot somu, kurā atrodas viss, kas nepieciešams, lai izdzīvotu vismaz trīs diennaktis. Piemēram, somā jābūt ēdienam, kuru var vienkārši pagatavot, apģērbiem, kas varētu būt nepieciešami, medikamentiem, kurus izrakstījis ārsts, kā arī pārsējiem un parastām pretiekaisuma zālēm.

Pret radiāciju zināmā mērā palīdz arī joda tabletes, taču tās šobrīd Latvijas aptiekās nav pieejamas. AS "Repharm" valdes loceklis Jānis Vanags portālam "Delfi" skaidroja, ka stratēģisko rezervju veidošana ir Aizsardzības ministrijas kompetence. Viņš gan uzsvēra, ka AM ir veikusi nopietnu darbu, lai varētu Latviju nodrošināt krīzes situācijā. Viņš arī atzīmēja, ka AM ir divi varianti – vai nu iegādāties, iespējams, nepieciešamos materiālus, vai arī uzlikt privātajiem uzņēmējiem pienākumu nodrošināt, lai tiem vienmēr būtu konkrētu lietu, piemēram, joda tablešu krājums.

AM pārstāvji šobrīd neprecizēja, kāda būtu tās rīcība, piemēram, joda tablešu izdalē.

Tāpat AM portālam "Delfi" skaidroja, ka būtiskākā informācija ir publicēta bukletā "72 stundas", kā arī norādīja, ka aizsardzības ministra Arta Pabrika ieskatā galvenais ir saglabāt mieru. Ministrs atzīmēja, ka šādi Putina izteikumi izskanējuši "apzināti, lai sētu paniku gan Ukrainā, gan starptautiskajā sabiedrībā". Tādēļ ministrs aicina Latvijas iedzīvotājus saglabāt mieru.

Jau vēstīts, ka Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins, pēc kura pavēles šonedēļ sākās iebrukums Ukrainā, pavēlējis paaugstinātā gatavībā turēt Krievijas stratēģiskos atturēšanas spēkus, kuros ir arī vienības, kas atbild par valsts kodolieroču kapacitāti.