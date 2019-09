PVD pieļauj, ka zarnu infekcijas cēloni varētu arī neatrast

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pieļauj, ka konkrēto zarnu infekcijas izraisītāju varētu arī neatrast, jo, visdrīzāk, runa ir par produktiem, kas vairs nav apritē, liecina dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.

Runājot par to, vai iemesls meklējams konkrētajā ēdinātājā, kas sniedzis pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs Siguldā, Balodis skaidroja, ka patlaban pārbaudēs nav atklājušies higiēnas pārkāpumi pārtikas blokos. Līdz šim secināts, ka vienojošais faktors saslimušajiem bērniem un pieaugušajiem ir Sigulda un pirmsskolas izglītības iestādes tajā. Turklāt ēdinātājs, kurš sniedz pakalpojumus bērnudārzos Siguldā, ēdina arī bērnus un pieaugušos 78 pirmsskolas izglītības iestādes un skolās Rīgā un Pierīgā, kur saslimšanas gadījumi nav novēroti.

Vaicāts, vai tas nozīmē, ka slimības ierosinātājs jāmeklē plašāk, Balodis atbildēja apstiprinoši. Vienlaikus viņš norādīja, ka to var noskaidrot tikai no vecākiem, ņemot vērā, ka infekcija varēja sākties augusta beigās vai septembra sākumā.

Infekcijas inkubācijas periods ir līdz 10 dienām, parasti tās ir trīs četras dienas, skaidroja Balodis, piebilstot, ka viss atkarīgs no cilvēka imūnsistēmas. Smagās saslimšanas var parādīties vēlāk ar caureju, asiņainu caureju un diemžēl var parādīties arī nieru problēmas.

"Grūti pateikt, cik ilgi būs izmeklēšana, un vai konkrēto cēloni atradīsim un pierādīsim. Mēs runājam par produktiem, kas visdrīzāk vairs nav apritē. Ja ir piegādātājs, kurš regulāri piegādā inficētus produktus, tad mēs to atradīsim, bet ja tas bijis viens gadījums un šī infekcijas iznese ir pārtraukta, tad diez vai mēs to atradīsim," skaidroja Balodis.

Viņš bilda, ka zarnu nūjiņa ir samērā bieži sastopama, piemēram, liellopos un arī citos dzīvniekos. Līdz ar to pilnībā izvairīties no tā, ka apkārtējā vidē nonāk zarnu nūjiņa, nav iespējams. Tāpēc jāievēro higiēna, jānodrošina atbilstoša temperatūra gan gatavošanas procesā, gan nodrošinot produktu aukstuma ķēdi, kā arī gatavojot jēlproduktus ar to paši inventāru nedrīkst gatavot gatavos produktus.

Jau ziņots, ka līdz svētdienai zarnu infekcijas simptomi konstatēti 23 cilvēkiem - 19 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem no Siguldas un tās apkārtnes. Viens no darbiniekiem arī hospitalizēts.

Iepriekš ziņots, ka PVD apsver iespēju veikt pārbaudes arī citos objektos, kuros ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

PVD informēja, ka notikušā kontekstā dienests veic apjomīgas pārbaudes, par kuru rezultātiem ziņos, tiklīdz tie būs. Primāri pārbaudes notiek pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī tiek pārbaudīts "Baltic Restaurants Latvia".