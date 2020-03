Radzevičs: 'Rīgas satiksme' pārskata lēmumu samazināt sabiedriskā transporta reisus

Rīgas pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme" tomēr pārskata lēmumu, ar kuru 21. martā tas būtiski samazināja sabiedriskā transporta reisu skaitu, trešdienas, 25. marta, vakarā portālam "Delfi" norādīja Rīgas pilsētas izpilddirektors un uzņēmuma kapitāldaļu turētājs Juris Radzevičs (GKR).

Ziņots, ka trešdien Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāvis Jurijs Perevoščikovs nosodīja "Rīgas satiksme" lēmumu Covid-19 izplatības laikā ar 21. martu būtiski samazināt sabiedriskā transporta reisu skaitu, jo "reisu skaita samazināšana stundās, kad cilvēki brauc uz darbu un atgriežas no darba, galīgi nav pieņemama no epidemioloģiskā drošības viedokļa".

Radzevičs norādīja, ka "Rīgas satiksme" patlaban pārskata kustību sarakstu un ka "pīķa stundās reisi mainīsies un vairāk vai mazāk atgriezīsies ierastajā ritmā".

"Problēma bija apstāklī, ka cilvēki, izmantojot ārkārtējo situāciju un to, ka pasažieru kontrole kļuva mazāka, nereģistrēja savus braucienus. Tā rezultātā, pēc statistikas lēšot, bija situācija, ka pasažieru plūsma kritās vismaz par 50%. Tomēr nācās konstatēt, ka faktiskais piepildījums tam neatbilst, jo realitātē piepildījums bija ievērojami lielāks – to varēja redzēt gan sestdien un svētdien, gan arī šonedēļ. Līdz ar to tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu braucienu kontroli, kā arī tiks palielināta transportlīdzekļu ietilpība un skaits," pauda uzņēmuma kapitāldaļu turētājs.

Precīza informācija ar izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā būs zināmas ceturtdien, 26. martā.

Viņš atzina, ka pasažieru plūsma sabiedriskajā transportā ir samazinājusies, taču kritums nav 50% liels. Vienlaikus Radzevičs norādīja, ka trešdien atbildīgās amatpersonas ir arī diskutējušas par tiem sabiedriskā transporta reisiem, kas nedēļas nogalēs ved uz atpūtas vietām, piemēram, Vecāķiem. Lai arī izskan aicinājums palikt mājās, tomēr cilvēki nevairās brīvdienās ar sabiedrisko transportu doties uz atpūtas vietām.

Tāpat Radzevičs ir izteicis priekšlikumu rūpīgāk kontrolēt gan iekāpšanu, gan drūzmēšanos sabiedriskajā transportā. "Iespējams, ka ir jāveido civilizēta rinda kā pie veikala kases un jāiekāpj sabiedriskajā transportā atbilstoši tā ietilpībai un lai cilvēki būtu drošā atstatumā. Protams, to nevar nodrošināt katrā pieturā, bet ir atsevišķas pieturas, kuras ir piepildītākas," sacīja Radzevičs, piebilstot, ka šis priekšlikums vēl būs jāvērtē.

Tāpat ziņots, ka vēl trešdienas pēcpusdienā "Rīgas satiksmes" pārstāvis Viktors Zaķis portālam "Delfi" pauda, ka uzņēmums turpina uzraudzīt, kāda ir situācija ar pasažieru plūsmu sabiedriskajā transportā. Lai arī šobrīd konkrētas izmaiņas nav plānā, Zaķis neizslēdz, ka korekcijas varētu ieviest. "Ja saņemsim informāciju, ka reisu skaits ir jāmaina, mēs rīkosimies," piebilda Zaķis.

"Mēs kopš pagājušās nedēļas visu laiku rūpīgi monitorējam situāciju, kā pasažieru plūsma pārvietojas. Redzam, ka pasažieru skaita kritums ir vairāk par 50%. Par to 3. autobusa fotogrāfiju, jā, mēs atzīstam, tā bija kļūda. Mēs atradām to brīdi, kad starp diviem reisiem bija lielāka atstarpe, mēs šo spraugu esam likvidējuši un aizlāpījuši, tur vairāk šādām problēmām nav jābūt," portālam "Delfi" skaidro Zaķis.

"Delfi" arī vēstīja, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.

Šī iemesla dēļ "Rīgas satiksme" 19. martā izplatīja paziņojumu, ka ar 21. martu iedzīvotāji saskarsies ar vairākām būtiskām izmaiņām Rīgas sabiedriskā transporta kustībā un sarakstos – galvaspilsētas sabiedriskā transporta kustība tika samazināta par 20%, ņemot vērā, ka pasažieru plūsma ir mazāka par 50%.

Uzņēmums slēdza vairākus sabiedriskā transporta maršrutus, apturēja visus nakts transporta reisus un veica izmaiņas kustības sarakstos. Ar visām izmaiņām ir iespējams iepazīties šeit.

Ziņots arī par citiem ierobežojumiem, kas ieviesti Rīgas pašvaldībā pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas. Tie paredz personu nepieņemšanu klātienē uzņēmuma klientu apkalpošanas centros, bet iekāpšana sabiedriskajā transportā tiek organizēta tikai pa vidējām vai aizmugures durvīm. Tāpat ir pārtraukta biļešu tirdzniecība pie transportlīdzekļa vadītāja.