Raidījums: Avena pilsonības lietā KNAB noklausījās Jaunupa un Rāvja sarunas

Aizdomas par iespējamu kukuļošanu pilsonības piešķiršanā Krievijas miljardierim Pjotram Avenam radās, balstoties uz operatīvās darbībās fiksētām sarunām starp būvuzņēmēju Gunti Rāvi un politiķi Edgaru Jaunupu (AP), kā arī starp Jaunupu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieku Vilni Jēkabsonu, svētdien vēstīja LTV raidījums "De facto".

Kā norādīja raidījums, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pagājušā gada nogalē izbeidza kriminālprocesu, kurā tika pētīts, vai par Avenam 2016. gadā piešķirto Latvijas pilsonību tika dots kukulis Jēkabsonam. KNAB kukuļošanu nekonstatēja, taču lūdza Iekšlietu ministrijai (IeM) dienesta pārbaudē vērtēt iespējamos pārkāpumus procedūrā, kādā Avenam piešķirta pilsonība.

Uz pilsonību latviešu strēlnieka mazdēls Avens varēja pretendēt, pamatojoties uz Pilsonības likuma normu, kas paredz, ka par Latvijas pilsoni atzīstams latvietis, kura priekštecis pastāvīgi dzīvojis Latvijas teritorijā laikā starp 1881. gadu un Latvijas Republikas okupācijas dienu 1940.gada 17. jūnijā. Vienlaikus šai personai jāapliecina sava piederība pie valsts nācijas un latviešu valodas prasme, kuru pārbauda PMLP izveidota komisija.

"De facto" vēstīja, ka Avens latviešu valodas eksāmenu kārtoja divreiz. 2015. gada decembrī viņš izkrita. Kā vēlāk KNAB liecināja eksāmena komisijas locekle-filoloģe, "bija skaidrs, ka Avens nemāk valodu un nebija saprotams, ko viņš runā". Savukārt šīs pašas komisijas locekle-vēsturniece par 2016. gada aprīlī notikušo pārbaudi liecināja, ka viņai bijuši iebildumi par Avena zināšanu pārbaudes novērtējumu. Tomēr komisijas vadītāja abām pārējām loceklēm esot uzspiedusi savu viedokli, proti, ielikt minimālo nepieciešamo punktu skaitu Avena valodas prasmes pārbaudē, norādīja LTV raidījums.

Vēlāk KNAB izmeklētāji pēc eksāmena audioieraksta noklausīšanās konstatēja, ka Avens atbildēja uz 11 no 23 pārbaudes komisijas uzdotajiem jautājumiem, "līdz ar to pretendents sniedza atbildes tikai aptuveni 47% no kopējā valodas zināšanu un prasmes pārbaudes apjoma". Tomēr komisijas priekšsēdētāja KNAB liecināja, ka Avena valodas prasmes tika vērtētas objektīvi. "Neviens viņai nelūdza, nezvanīja un neizdarīja spiedienu, lai Avens nokārtotu valsts valodas eksāmenu," šādi KNAB lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu aprakstītas komisijas vadītājas liecības.

Rāvis, Jaunups, Avens un Jēkabsons kukuļošanas faktu noliedza, arī pārējie lietā nopratinātie liecinieki par iespējamo kukuļdošanu neko neliecināja. Nekādus citus pierādījumus KNAB izmeklēšanas gaitā arī neguva un pērn decembrī procesu izbeidza.

Jaunups raidījumam stāstīja, ka saistībā ar šo lietu viņš vienu reizi bijis KNAB kā liecinieks. Tur viņam uzdoti jautājumi, bet netika atskaņotas nekādas sarunas vai rādīti to atšifrējumi, tāpēc tagad esot grūti izskaidrot, kāpēc viņa un Rāvja sarunās pieminēta iecere iedot kādam "desmitnieku", "ja viss būs veiksmīgi".

Kā vēstīja "De facto", Jaunups KNAB liecināja, ka pēc sava laba paziņas Rāvja lūguma palīdzējis Avenam ar informāciju par pilsonības iegūšanas iespējām. Šo informāciju sniedza Jaunupam pazīstamais PMLP priekšnieks Jēkabsons. Ne par konsultācijām, ne eksāmena nokārtošanu neviens nekādu naudu ne prasīja, ne piedāvāja, ne deva, liecināja Jaunups un citi pratinātie. Dienā, kad Avens otro reizi devās uz eksāmenu, Jaunups Krievijas miljardieri vairākkārt satika - viņi apmeklēja porcelāna kolekcijas izstādi, pēc tam pusdienoja restorānā.

Jēkabsons uzsvēra, ka viņš kā liecinieks KNAB ir parakstījies par informācijas neizpaušanu un neesot oficiāli informēts, ka process būtu izbeigts, vienlaikus noliedzot jebkādu korupciju Avena pilsonības piešķiršanas procesā.

Kā norādīja "De facto" KNAB lēmumā uzsvērta PMLP atbildīgo personu ieinteresētība un nekavējoša rīcību Avena interesēs un tas, ka persona baudīja īpaši labvēlīgu attieksmi. Tāpat dokumentā aprakstīts, ka Jēkabsons visādos veidos - gan ar rezolūcijām, gan zvaniem darbiniekiem - steidzinājis Avena lietas izskatīšanu.

PMLP priekšnieks raidījumam apgalvoja, ka šādas rūpes par klientu neesot nekas neparasts. "Mums klients ir pirmā vietā, lai zinātu. Mēs nešķirojam, vai tas ir politiķis, vai tas ir sportists, vai tas ir parastais melnstrādnieks. Mēs nešķirojam. Klients mums ir pirmajā vietā. Un visas procedūras tātad mums notiek atbilstoši likumam," skaidroja Jēkabsons.

Par iespējamiem pārkāpumiem Avena Latvijas pilsonības piešķiršanas procedūrā, personu apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtībā un valsts valodas eksāmena gaitā KNAB Iekšlietu ministrijai pirms gada nosūtīja informāciju un materiālus dienesta pārbaudes veikšanai. Iekšlietu ministrijā skaidroja, ka ierosināt disciplinārlietas pret ierēdņiem tā vairs nevarēja, jo bija pagājis divu gadu noilguma termiņš.

Kā ziņots, Avens ir dzimis Krievijā, dzīvo Krievijā, Lielbritānijā, kā arī Latvijā. Ieguvis ekonomikas zinātņu kandidāta grādu Maskavas Valsts universitātē. Apbalvots ar Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni, kā arī ir Latvijas Universitātes Goda doktors. Avena dibinātā labdarības organizācija "Aven Foundation" Latvijā darbojas kopš 2008. gada ik gadus atbalstot gan Latvijas kultūras pasākumus, gan izglītības projektus, kā arī ar veselības veicināšanu saistītos projektus. 2019. gadā Avens kopā ar saviem partneriem sāka simfoniskās mūzikas festivālu "Rīga Jūrmala". Savukārt, kopš 2014. gada fonds izsniedz izcilības stipendijas Latvijas studentiem.