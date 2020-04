Raidījums: 'Rīgas satiksmes' korupcijas lietā ierautie tramvaji gadiem stāv dīkstāvē

Līdz 2017. gada beigām Rīgā jābūt piegādātiem visiem 20 jaunajiem zemās grīdas tramvajiem – to paredz arvien spēkā esošais "Rīgas satiksmes" (RS) līgums ar Čehijas kompāniju "Škoda Transportation". Līdz 2018. gada nogalē notikušajām skandalozajām aizturēšanām KNAB izmeklētajā krimināllietā par iespējamo korupciju RS iepirkumos, Rīga bija saņēmusi septiņus tramvajus. Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" pārliecinājās, ka šobrīd nekursē neviens no tiem. "Rīgas satiksmē" kā iemeslus min tehniskas problēmas, kas liedz tramvajus pieņemt ekspluatācijā, un neskaidrību par to iegādes finansējumu.

Pirms trīs gadiem RS saņēma pirmo no 20 jaunajiem zemās grīdas tramvajiem, par kuru piegādi 2016. gadā noslēdza 62 miljonus eiro vērtu iepirkuma līgumu ar Čehijas uzņēmumu "Škoda Transportation". Dažus mēnešus vēlāk tas devās svinīgā izbraucienā, lai demonstrētu: zemās grīdas tramvaji nu brauc arī uz Imantu. Taču nu šis "Škoda 15T" tramvajs jau gandrīz gadu stāv "Rīgas satiksmes" 5. tramvaju depo, konkrētāk – tā ražošanas un sagataves cehā.

Līdzīgi noticis ar gadu vēlāk, 2018. gada pavasarī uz Rīgu atvesto tramvaju. Pasažierus tas pārvadāja no 2018. gada septembra līdz pagājušā gada jūnijam, bet kopš tā laika tiek turēts depo. Vēl četri tādi paši trīs sekciju tramvaji – katrs 2,7 miljonus eiro vērts – Rīgā nonāca 2018. gada rudenī, taču ekspluatācijā nav bijuši vispār.

Sešiem īsākajiem "sugasbrāļiem" kompāniju sastāda arī jaunais četru sekciju tramvajs, kas maksā 3,5 miljonus eiro. Tas Rīgā nonāca 2018.gada pavasarī, rudenī sāka pārvadāt pasažierus, bet nu arī tas kopš pērnās vasaras ir dīkstāvē.

Pirms diviem gadiem RS solīja, ka pasažieru pārvadāšanu trīs jaunie tramvaji uzsāks pēc visu drošības testu pabeigšanas. Pirms pusotra gada uzņēmumā stāstīja, ka visas pārbaudes ir pabeigtas un šie trīs tramvaji jau kursē Rīgas ielās. Kā pārliecinājās "de facto", ne šie trīs, ne vēlāk piegādātie četri zemās grīdas tramvaji šobrīd pasažieru pārvadāšanā nepiedalās.

Neviens no šiem tramvajiem nav arī bijis pieņemts ekspluatācijā, tagad skaidro RS tehniskā atbalsta direktors Ingvars Šnikvalds: "Šajā laikā, kamēr nodoti tramvaji, mēs neesam saņēmuši pilnu tehnisko dokumentāciju, kur ir šī verifikācija, pārbaudes un testi redzami. Tādēļ mēs arī apturējām šo tramvaju pieņemšanu. Šinī laika posmā – 2018. un šis gads – kopīgi strādājot ar "Škodas" pārstāvjiem, mēs esam ļoti daudz problēmas atrisinājuši, bet vēl ir palikusi daļa problēmu. Viena – tā ir saistīta ar IBIS sistēmu, kur netiek korekti nodoti dati no tramvaja uz centrālo dispečerdienestu. Vēl arī mums ir pretenzijas pret izpilddokumentāciju un arī pret tīri praktisko izpildījumu tieši par bremžu sistēmām. Tādēļ šī pieņemšana arī kavējas."

Senāk iepirktie zemās grīdas tramvaji šobrīd kursē tikai 1.maršrutā – no Juglas līdz Imantai. Ārkārtējās situācijas laikā reisu skaits ir samazināts, tāpēc uz šīs līnijas izdodas iztikt bez vecajiem vagoniem. Uz Mežaparku zemās grīdas tramvaji pagaidām nebrauc Brasas tilta remontdarbu dēļ, savukārt iecere pēc kontakttīklu pārbūves tos palaist uz Ķengaragu vēl nav īstenota.

Tomēr jauni tramvaji RS būs vajadzīgi, uzsver uzņēmuma vadītājas amatā dažus mēnešus aizvadījusī Džineta Innusa. Jautājums esot – kad un cik daudz. "Mēs šobrīd esam tikai sarunu procesā par to, kas būs tas gala apjoms – vai mēs būsim spējīgi visu līguma ietvaros paredzēto tramvaju piegādi realizēt jeb mēs strādājam pie dažādām starpvariācijām, atbilstoši mūsu faktiskajām iespējām. Es vēl šobrīd negribētu komentēt, kāds būs tas gala risinājums, jo mēs analizējam vairākus variantus, kā iziet no šīs situācijas. Nu, visdrīzāk, šogad mēs šo situāciju arī atrisināsim," sola Innusa.

Bez tehniskajām problēmām un fakta, ka pār tramvaju iepirkumu joprojām ir korupcijas aizdomu ēna, grūtības ir arī ar finansējumu. Ziemeļu investīciju banka savulaik "Rīgas satiksmei" piešķirto 60 miljonu eiro aizdevumu tramvaju iegādei ir atņēmusi, atklāj Innusa: "Nevienam nav noslēpums, ka tieši finanšu situācijas dēļ RS nav šobrīd tajā varbūt pašā labākajā stāvoklī, lai uzreiz visus tramvajus nopirktu vai nomaksātu. Tāpēc visu tramvaju piegāde un arī pieņemšana ekspluatācijā tiek skatīta kompleksi: līgums, līguma izpilde no abām pusēm, tai skaitā arī no piegādātāja, visa šī līguma vēsturiskā puse un faktiski finanšu iespējas šos tramvajus finansēt."

Bez septiņiem jaunajiem tramvajiem depo jau ilgāku laiku atrodas arī 2012. gadā piegādāts garais zemās grīdas tramvajs. Doties izbraukumos tas nevar, jo remontēšanai uz Čehiju nosūtīti septiņi no 16 tramvaja elektromotoriem. Tikmēr šis tramvajs pats ir kļuvis par detaļu donoru citiem zemās grīdas tramvajiem, atzīst RS pārstāvis Šnikvalds. Viņš gan norāda – visas rezerves daļas tiek uzskaitītas un nekur nepazūd.

"Varu piezīmēt, ka saņemot visas šīs detaļas, kas pašreiz jau ir tuvu saņemšanai, varu pateikt, ka, lai to atjaunotu, ir, nu, augstākais mēnesis, lai šo transportlīdzekli atkal varētu laist uz līnijas. Kā pats redzējāt, tramvajs atrodas siltumā. Tātad nekas tam ļauns nevar notikt. Siltumā atrodas visu laiku, vienādos apstākļos. Lietus, sniegs, sals nekaitē," mierina Šnikvalds, kurš prognozē, ka vasarā tramvajam vajadzētu atgriezties ielās.

Lai gan Šnikvaldu rezerves daļu ilgā piegāde pārāk neuztrauc, Innusa neizslēdz, ka "Škoda Transportation" to izmanto kā instrumentu, lai ietekmētu "Rīgas satiksmi": "Par citiem, vecākiem tramvajiem – ar to pašu ražotāju ir ļoti lielas problēmas ar rezerves daļu piegādi. Rezerves daļas netiek piegādātas pat 360 dienu ietvaros. Iedomājieties, gada laikā nevar saņemt rezerves daļas. Tas ir paralēlais jautājums, ko mēs risinām, protams, arī šī līguma ietvaros. (..) Mums šķiet, ka šo jautājumu [ar jauno tramvaju piegādi] sasaista kopā ražotājs ["Škoda Transportation"], nu, bet tas tikai apgrūtina šo komunikāciju un tālāko lēmumu pieņemšanu."

Tikmēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs apgalvo, ka RS iepirkumu kriminālprocesā turpinās aktīvs izmeklēšanas darbs. To gan ietekmējot Covid-19 pandēmija, tomēr arī tās laikā KNAB turpina sadarboties ar ārvalstu partnerdienestiem, pratina personas, kā arī analizē un nostiprina procesuālo darbību laikā iegūto informāciju. Sākotnēji lietā bija septiņi aizdomās turētie, taču nu kriminālprocess ir izbeigts daļā pret vienu personu, jo tā ir mirusi. Jau ziņots, ka šogad nomira izmeklēšanas sākumā aizturētais bijušais "Rīgas satiksmes" Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktors Igors Volkinšteins.