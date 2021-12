Raidījums: Seksuālā uzmācībā apsūdzētā Ņikiforenko pārbaudes lietu iznīcinājusi Veselības inspekcija

Veselības inspekcija ir iznīcinājusi dokumentus no ārsta Jevgēnija Ņikiforenko pārbaudes lietas, kas veikta pirms 12 gadiem. Par ārstu, ko vairākas sievietes apsūdz seksuālā izmantošanā, pirms dažām dienām veikta jauna pārbaude. Tajā pārkāpumi nav konstatēti, jo pacientu kartiņas esot aizpildītas un no vadības par ārstu esot labas atsauksmes, ziņo LTV raidījums "de facto".

"Latvijas Radio" un Re:Baltica podkāstā "Dokumentārijs" atklāts, ka inspekcija vairākkārt pārbaudīja imunologa darbību, taču neatļautas darbības nebija konstatējusi. Vienā gadījumā inspekcija, reaģējot uz Ņikiforenko pacientes sūdzību, "atteicās uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, jo pēc medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes neesot konstatēts, ka ārsts Ņikiforenko pacientes apskatē būtu pielietojis tādas izmeklēšanas metodes, kas atgādinātu "seksuālo iegribu realizēšanu".

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P) uzdevis Veselības inspekcijai izvērtēt vēsturiski veiktās pārbaudes un to, vai sūdzības bija pienācīgi izskatītas. Taču to nebūs iespējams izdarīt, jo pārbaudes lietas vairs neeksistē, bet daudzi no tā laika darbinieki inspekcijā nestrādā.

Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga LTV sacīja, ka tā "tā ir 10 gadus veca lieta un, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, tā tiek glabāta 10 gadus, līdz ar to šī lieta ir iznīcināta".

"de facto" noskaidroja, ka pēc medijos izskanējušajām ziņām Veselības inspekcija 17. decembrī veica vēl vienu pārbaudi Ņikiforenko darba vietā, laboratorijā "Biocon". Tās laikā pārbaudīja pacientu kartiņas un aprunājās ar "Biocon" valdes locekli un laboratorijas vadītāju.

"Ārsts strādā kopš 2021. gada septembra, labas atsauksmes no vadības. Kartiņas aizpildītas. Analīzes pats neņem. Tuvāko darba dienu laikā tiks atspoguļoti pārbaudes rezultāti," sarakstē ar LTV pauda Slokenberga.

Formāli pārbaude nav pabeigta un atskaiti inspekcijas dalībnieki rakstīs nākamnedēļ. Taču noprotams, ja inspekcijai nebūs Ņikiforenko pacienšu iesniegumu, inspekcija aprobežosies ar dokumentu pārbaudi.

"Viņš ir tiešām pieprasīts, un sūdzību nav bijis. Kartiņās ir pierakstīti izmeklējumi, un sievietes vai kungi iet uz laboratoriju. Viņš neko pats nedara," sarunā ar "de facto" piebilda Veselības inspekcijas vadītāja.

Pēc vairāku sieviešu iesniegumiem Valsts policija 2009. gadā uzsāka kriminālprocesu, kas pēc četriem gadiem tika izbeigts un lieta līdz tiesai tā arī nenonāca. Sievietes pārsūdzēja vienreiz, bet prokuratūra to atstāja spēkā. Taču pēc podkāstā "Dokumentārijs" publiskotā pētījuma ģenerālprokurors Juris Stukāns nolēmis vēlreiz pārskatīt lietu, pieprasot visus tās materiālus, lai lemtu par to pārbaudi un turpmāko rīcību.