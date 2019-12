Raidījums: 'ūdeņraža trolejbusu' projektā RS bijuši konsultanti, iztērēti 322 000 eiro

"Rīgas satiksme" iztērējusi 322 000 eiro iepriekš nezināmai firmai, kas 2017. gadā sniegusi pārvadātājm konsultācijas ūdeņraža uzpildes stacijas būvniecības laikā, svētdien, 22. decembri, ziņo LTV raidījums "de facto".

Projekta mērķis bija palaist Rīgā ar ūdeņradi darbinātus trolejbusus. Uzbūvēja uzpildes staciju, kas nedarbojas joprojām.

Konsultācijas būvniecības laikā sniedzis uzņēmums "Eyris Baltic". Tas tika izvēlēts bez atklāta konkursa, iepriekš nav piedalījies valsts vai pašvaldību iepirkumu konkursos. Raidījums secina, ka lauvas tiesu no tā apgrozījuma pirms diviem gadiem sastādīja tieši no "Rīgas satiksmes" saņemtā nauda. Informācija par to, ka šis uzņēmums jebkad būtu bijis saistīts ar ūdeņraža transportu vai citām eksperimentālām tehnoloģijām, publiski nav atrodama.

Uzņēmuma īpašnieks Andis Ratnieks ir pārdošanas direktors uzņēmumā, kas nodarbojas ar pārkraušanas tehnikas remontu, un ūdens motosporta entuziasts. Viņš intervijai nepiekrīt, bet apgalvo, ka uzņēmums uzraudzīja ūdeņraža uzpildes stacijas iekārtu uzstādīšanu un sagatavoja tehnisko dokumentāciju. Ratnieks skaidro, ka šis ir pirmais šāda veida lielais projekts, un apgalvo, ka pats nav to veicis, bet darbam esot piesaistījis jomas ekspertus, arī zinātniekus. "Tā ir viņu personas datu aizsardzība un savs "know-how", un lietas, kurās es nevēlos dalīties," pauda Ratnieks.

"Rīgas satiksme" skaidro, ka "ūdeņraža tehnoloģiju projekti visā pasaulē uzskatāmi par inovāciju projektiem un komersantu skaits ar pieredzi šajā jomā ir ļoti ierobežots. Attiecīgajā brīdī Latvijā nebija komersanti, kuru veiktie darbi saistīti ar ūdeņraža tehnoloģiju tehniskās atbilstības izvērtēšanu, tehnisko uzraudzību utml. Potenciālie pretendenti tika apzināti tirgus izpētes veidā, aptaujājot komersantus, kas specializējušies gāzes projektu realizācijā un darbībā saistītā ar bīstamajām iekārtām. Pakalpojuma sniedzējs tika noteikts iepirkuma procedūras rezultātā."

"de facto" vēsta, ka saistībā ar ūdeņraža uzpildes stacijas projektu ir arī citas "dīvainības".

"Rīgas satiksme" šonedēļ paziņoja, ka ūdeņraža uzpildes stacija nodota ekspluatācijā. Taču LTV norāda - runa ir tikai par pašu būvi, nevis par galveno - iekārtām. "de facto" noskaidroja, ka no Nīderlandes piegādāta ūdeņraža ražošanas tehnika vienkārši sasala drīz pēc uzstādīšanas. Divus gadus ar problēmu nevarēja tikt galā.

"Rīgas satiksmē" apgalvo, ka tagad tehnika salabota un ka uzņēmums par remontu nav maksājis. Tas gan nenozīmē, ka stacija gatava darbam. Šovasar notika avārija ūdeņraža uzpildes stacijā Norvēģijā. Uzsprāga tā paša ražotāja uzpildes iekārtas, kas piegādātas Rīgai. Ražotājs apturēja visu staciju darbu un veic pārbaudes. Rīgā pārbaudes ir gaidāmas janvārī.