Raidījums: Vairāki lielveikali pārorientējušies uz darbu 'sarkanajā' režīmā

Vairāki lielveikali, kas līdz šim darbojās tā sauktajā "zaļajā režīmā", ir pārgājuši uz darbu "sarkanajā" jeb epidemioloģiski nedrošajā režīmā, atsaucoties uz saviem novērojumiem, vēstīja televīzijas kanāls "ReTV".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cēsu veikals "Maxima XX" vēl nesen darbojies "zaļajā režīmā", ikvienam, kas tajā ienāca, tika pārbaudīts vakcinācijas sertifikāts. Nu jau vairākas dienas tas atvērts "sarkanajā režīmā" un tajā var ienākt ikviens.

"ReTV" Ziņu dienests pārliecinājies, ka veikalā daļa telpas, kas agrāk bija pieejama, norobežota ar plauktiem, šādi kopējo platību sašaurinot. Tāpat bija novērojama ļoti liela pircēju drūzmēšanās, rokas pie ieejas dezinficēja vien retais.

Kā liecinot ieraksti sociālajās platformās, darbību uz sarkano režīmu pārorientējuši "Maxima" tīkla veikali arī citās pilsētās. Līdzīgi rīkojušies arī citi tirdzniecības centri, piemēram, "Solo" Cēsīs.

"Solo" vadītāja Ineta Sileniece "ReTV" norādījusi, ka centrs tādu praksi piekopj tikai brīvdienās, jo tad ir ciet apģērbu veikali.

Vaicāta, kā tiek nodrošināta telpu dezinfekcija, pārejot no nedrošā režīma uz drošo, veikala vadītāja atbildējusi, ka pie ieejas ir ierīce roku dezinfekcijai.

Veikalu pārorientēšanu no viena režīma uz citu kritizējis epidemiologs Uga Dumpis.

Ekonomikas ministrija neatbalsta tirgotāju "radošos risinājumus" ar telpu sašaurināšanu un uzskata tos par epidemioloģiski nedrošiem.

Arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) veikalu pāreju no zaļā uz sarkano režīmu uz telpu sašaurināšanas rēķina neatbalsta un piekrīt, ka pielietotais risinājums ir tuvredzīgs, jo apdraud arī veikalu darbinieku veselību.

Veikalu "Maxima" pārstāve Liene Dupate-Ugule "ReTV" paudusi, ka pārdevēji šajā tīklā esot vakcinēti pret Covid-19, par to neesot bažu, bet veikalu darbības pārorientēšana esot saistīta ar vēlmi būt tuvāk pircējiem, kuriem konkrētie tirdzniecības centri ir visērtāk sasniedzami.

Savukārt veikala "Rimi" pārstāve, lūgta komentēt režīma maiņu vienā no veikaliem, atbildējusi, ka šajā gadījumā tirdzniecības centra "Minska" veikala režīms tika mainīts pēc tirdzniecības centra vadības iniciatīvas, lai saskaņā ar noteikumiem norobežotu "Rimi" tirdzniecības platību no pārējiem nomniekiem, kas nozīmēja atvērt atsevišķu ieeju "Rimi" pircējiem, līdz ar to arī iespēju "Rimi" veikalam darboties sarkanajā režīmā.

Kā ziņots, rudenī valdība lēma, ka no 15.novembra "nedrošajā režīmā" jeb bez Covid-19 sertifikātu uzrādīšanas turpinās darboties tikai nelieli pirmās nepieciešamības veikali.

Bez Covid-19 sertifikātiem ir pieejami tirdzniecības pakalpojumi iekštelpās, ja kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem un ja ir atsevišķa ieeja. Šādi var darboties pārtikas veikali, medicīnas preču veikali, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali.

Šajās tirdzniecība vietās, izņemot aptiekas, jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Šonedēļ valdība savukārt lēma, ka ārkārtējās situācijas laikā no 24.decembra visiem tirdzniecības centros esošajiem veikaliem ļaus strādāt arī brīvdienās un svētku dienās.