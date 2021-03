'Rail Baltica' būvniecības dēļ Rīgas Centrālajā stacijā slēgs vairākus sliežu ceļus

Rīgas Centrālajā stacijā saistībā ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" būvniecību svētdien slēgs vairākus sliežu ceļus, kā arī tiks mainīts vilcienu kustības grafiks, pavēstīja "Pasažieru vilciens" pārstāvji.

Pēc kompānijā vēstītā, tiks slēgti trīs pasažieru kustībai izmantotie sliežu ceļi.

Tādējādi no šodienas vilcieni Tukuma virzienā aties no trešā ceļa, bet Skultes virzienā vilcieni aties no pirmā, desmitā, 11. vai 12. ceļa.

Vilcieni uz Aizkraukli aties no ceturtā ceļa, bet pasažierus, kuri dodas uz Krustpili, Daugavpili, Krāslavu, Zilupi vai Madonu, vilciens gaidīs pie desmitā, 11. vai 12. ceļa.

Jelgavas virzienā vilcieni turpmāk aties no pirmā vai piektā ceļa, bet Siguldas, Valmieras un Valgas virzienā vilcieni aties no desmitā, 11. vai 12. ceļa.

"Pasažieru vilciens" aicināja pasažierus, dodoties uz vilcienu, stacijā izvietotajos informācijas tablo pirms brauciena pārliecināties, no kura ceļa aties konkrētais vilciens.

Ikvienā reisā var būt arī operatīvas izmaiņas laika apstākļu, negadījumu, vilcienu sastāvu vai infrastruktūras bojājumu, kā arī citu iemeslu dēļ, tādēļ pasažieri tika lūgti sekot līdzi arī iespējamajām ārkārtas izmaiņām.

Jau ziņots, ka "Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026. gadā.

"Pasažieru vilciens" pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 42,564 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 25% mazāk nekā 2019. gadā, savukārt kompānijas peļņa saruka par 13,4% –

līdz 892 746 eiro.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.