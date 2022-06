'Rail Baltica' izbūvei naktīs tiks slēga satiksme Lāčplēša ielā

Pabeidzot vērienīgā dzelzceļa projekta "Rail Baltica" Prāgas un Dzirnavas ielās plānotos pārvada daļas demontāžas darbus, nakts stundās no plkst.22-6.00 tiks slēgta Lāčplēša iela no 20. līdz 23. jūnijam, portālu "Delfi" informēja pilnsabiedrība "Bererix".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd Prāgas un Dzirnavas ielās norit teritorijas sakopšana un tramvaja kontakttīklu uzstādīšana, pēc kā abu pārvadu tuneļus atvērs visa veida satiksmei 20. jūnija rītā, teikts uzņēmuma sniegtajā informācijā medijiem.

Nākamais darba posms paredz no 20. jūnija līdz 23. jūnijam, kā arī no 27. jūnija līdz 29. jūnijam veikt jaunā "Rail Baltica" pārvada atbalsta sienas būvdarbus paralēli Lāčplēša ielai. Darbus plānots veikt nakts stundās no pulksten 22 līdz pulksten 6, tādejādi nodrošinot drošu būvdarbu izpildi un mazinot ietekmi uz autotransporta plūsmu pilsētā. Tāpēc šajā laika posmā būs slēgta autotransporta satiksme Lāčplēša ielā, posmā no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, ziņo "Bererix".

Ņemot vērā būvniecības darbus, autotransporta vadītāji un iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi pilsētvidē izvietotajām norādēm un jau savlaicīgi saplānot pārvietošanās maršrutu, lai nokļūtu izvēlētajā galamērķī.

Pilnsabiedrība "BERERIX", kā vēsta tās pārstāvji, nodrošinās attiecīgo ceļa zīmju izvietošanu, kā arī nodrošinās iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielas posmos, autotransporta piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.

"BERERIX" apvienojušies Beļģijas būvniecības uzņēmums "BESIX Group", nacionālais būvnieks "RERE Būve" un Itālijas būvnieks "Rizzani de Eccher", ar mērķi īstenot projekta "Rail Baltica" nozīmīgu daļu – Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas kompleksa projektēšanu un pārbūvi, jaunu Eiropas platuma sliežu un dzelzceļa tilta pār Daugavu, uzbēruma un pieguļošās infrastruktūras projektēšanu un būvniecību.