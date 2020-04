RAKUS ārsts par Covid-19 izplatību: pusotru, divas nedēļas noteikti nedrīkstam atslābināties

Pacientiem ar smagāku slimības gaitu lielākoties ir dažādu nopietnu hronisku saslimšanu fons. Tādi gan nav visi saslimušie.

"Covid-19 epidēmiju mēs varam salīdzināt zināmā mērā ar gripas epidēmiju, kas katru gadu ir Latvijā. To, vai es konkrēti inficēšos vai neinficēšos, – to ir ārkārtīgi grūti pateikt. Var būt tāda situācija: man blakus stāv pacients ar simptomiem vai bez un izdala vīrusu, un es inficējos un saslimstu, bet jūs, kas arī esat ciešā kontaktā ar viņu, neinficējaties un nesaslimstat. Tas nozīmē, ka jūsu imūnā sistēma ir, acīmredzot, nedaudz citādāk noreaģējusi. Kāpēc – tas ir miljons dolāru jautājums, uz to es neatbildēšu," saka Plaudis.

Arī it kā saaukstēšanās jāuztver nopietni

Ja kāds domājot, ka varbūt viņam šobrīd ir tikai saaukstēšanās, tad mediķi aicinātu tā vietā labāk rīkoties, proti, konsultēties ar savu ģimenes ārstu. "Neviens ārsts nevarēs pašā slimības sākumā inficētam cilvēkam ar viegliem simptomiem noprognozēt, jums ir 15 procentu risks, ka varat nomirt, vai 78," skaidro Plaudis.

Būtiski ir visiem sekot līdzi savai veselībai. Plaudis ieskicē, kāda ir tipiska Covid-19 saslimšanas gaita: "Sākotnēji ir simptomi elpceļos, neliela temperatūra, un tad pacientam ir uzlabošanās periods, un tad sākot ar otro nedēļu, devīto, desmito dienu, ir otrais vilnis, kad pacienta stāvoklis pasliktinās, jo vīrusam pievienojušās, kā medicīniski saucam, superinfekcijas. Cilvēciski runājot – mums visiem elpceļos dzīvo daudz un dažādi mikrobi, kuriem tur ir jābūt. Tajā brīdī, kad vīruss imūno sistēmu un barjeru ir sabojājis, šie normālie mikroorganismi, kuri mums dara labu, pēkšņi kļūst ļauni un plaušas saslimdina vēl vairāk". Tiesa, Covid-19 gaita ne vienmēr ir tipiska. Vairāk par Covid-19 var lasīt šeit.

Lai arī ārsti zina, ka ir tā dēvētās kopējās tendences, proti, ir identificētas riska grupas, piemēram, pacienti gados, pacienti, kuriem jau ir elpceļu slimības vai nieru vai citu orgānu nepietiekamība, tomēr tas noteikti nenozīmējot, ka iznākums būs letāls.

Citas slimības neviens 'nav atcēlis'



RAKUS ārsti novērojuši, ka, lai arī turpinās Covid-19 pandēmija, neviens citas slimības "nav atcēlis". "Kopējā noskaņa ir tāda, ka tie pacienti, kas pēdējā laikā iestājas slimnīcā ar citām saslimšanām, nevis Covid-19, tomēr ir novēloti un smagi," stāsta Plaudis, kurš ir arī RAKUS ķirurģijas galvenais speciālists.