RAKUS cer drīzumā atjaunot daļu ambulatoro pakalpojumu

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) cer, ka drīzumā tiks dota iespēja atjaunot daļu no ambulatorajiem pakalpojumiem, kuru sniegšana Covid-19 epidēmijas dēļ ir ierobežota, šorīt Latvijas Radio sacīja RAKUS valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Paeglītis atzīmēja, ka iedzīvotāju saslimšanas, tostarp hroniskās kaites, Covid-19 epidēmijas laikā nekur nepazūd, attiecīgi viņiem ir nepieciešams saņemt mediķu palīdzību, kas pašlaik ir ierobežota. Slimnīcas vadītājs atzina, ka ierobežojumu dēļ daudzos RAKUS stacionāros darba apjoms ir krities par 30% līdz pat 50%.

Vienlaikus citās RAKUS struktūrvienībās darba apjoms Covid-19 dēļ ir audzis un tur nodarbinātie saņems valdības paredzētās piemaksas, kas konkrēti RAKUS par martu varētu tikt izmaksātas šodien.

Piemaksu apjoms būs atkarīgs no personāla atalgojuma, tostarp 50% piemaksa būs tad, ja personāls bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimniekiem vai strādājis laboratorijā, savukārt citiem tā būs 30% apmērā no algas. Piemaksas RAKUS izmaksās ap 700 darbiniekiem jeb 15% no kopējā skaita, pamatā tiem, kas strādā Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC), laboratorijā un uzņemšanā.

Paeglītis uzsvēra, ka piemaksas saņems tikai mediķi, bet nevienam no valdes vai administrācijas tādu nav, lai arī sociālajos tīklos parādījušās šādas spekulācijas.

Runājot par Covid-19 pacientu plūsma, Paeglītis izteicās, ka tā "ir stabila", proti, ir 25 līdz 40 pacienti, kas regulāri ārstējas LIC. Šo cilvēku nepaliek vairāk, bet nepaliek arī mazāk. Savukārt smagā stāvoklī šobrīd ir divi trīs pacienti, bet lielākais šādu pacientu skaits bijis pieci.

Paeglītis pastāstīja, ka RAKUS cenšas testēt visus slimnīcā nonākošos pacientus, tomēr arī tas neļaujot "izķert" visus Covid-19 slimniekus, kā rezultātā inficējušies deviņi slimnīcas darbinieki, kuriem saslimšana norit vieglā formā. Vēl ap 130 RAKUS darbinieku nonākuši karantīnā, jo viņiem bijusi saskarsme ar Covid-19 slimniekiem, un aptuveni puse no tiem varēšot atgriezties darbā tuvākajās dienās.

Slimnīcas vadītājs konstatēja, ka joprojām pastāv gadījumi, kad pacienti tikai pēc pozitīvām Covid-19 analīzēm atklāj, ka bijuši saskarsmē ar slimniekiem, bet nav to pateikuši medicīnas personālam. Vienlaikus esot arī tādi, kuriem neesot skaidrs, kur viņi varētu būtu ieguvuši infekciju.