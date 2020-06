RAKUS valdē darbu sācis Andis Pinkulis

Pirmdien, 1. jūnijā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes locekļa pienākumus uzsācis pildīt Andis Pinkulis, kuru RAKUS padome ievēlēja amatā šī gada 28. maijā, portālu "Delfi" informēja RAKUS pārstāve Ilga Namniece.

"Esmu gandarīts pievienoties Latvijā lielākās daudzprofilu ārstniecības iestādes darbinieku komandai," stājoties amatā saka Pinkulis. "Mans mērķis ir sekmēt, lai slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem, darbiniekiem un valsts kapitāla daļu turētājam tiek stiprināta pārliecība, ka ārstniecības pakalpojumi mūsu slimnīcā būs pieejami tad, kad tie visvairāk nepieciešami un to kvalitāte atbilst visaugstākajiem nozares standartiem," norāda Pinkulis. Viņš ir pārliecināts, ka pakalpojuma efektivitāti iespējams uzlabot, izmantojot priekšrocības un iespējas, kuras nodrošina pašreizējais tehnoloģiju un digitalizācijas laikmets.

Pinkulim ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā un bakalaura grāds fizikā. No 2004. līdz 2017. gada novembrim viņš ieņēmis vadošus amatus AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls", septiņus gadus bijis AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Pinkulis tika izvēlēts amatam atklāta konkursa rezultātā. Veselības ministrija kā RAKUS valsts kapitāla daļu turētāja 2019. gada 25. oktobrī izsludināja atklātu konkursu valdes locekļa amatam, un tās izveidotā Nominācijas komisija 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu par divu atbilstošāko kandidātu izvirzīšanu.

Tiekoties ar Nominācijas komisijas izvirzītajiem kandidātiem, padome izvērtēja šo kandidātu izglītību, iepriekšējo profesionālo pieredzi, kompetences, kā arī redzējumu par RAKUS turpmāko attīstību, un par atbilstošāko valdes locekļa amatam atzina Pinkuli, skaidroja Namniece.