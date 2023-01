Rātsnamā ieviesīs viedas ēkas pārvaldības sistēmu

Rīgas Rātsnamā plānots ieviest viedas ēkas pārvaldības sistēmu, informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Mājokļu un vides komiteja otrdien apstiprināja "SMARTeeSTORY" projektu, kura laikā tiks izstrādāti un testēti inovatīvi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunīgo energoresursu integrēšanas risinājumi.

Projekta mērķis ir saistīts ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskajās ēkās, jo ēkas ir vienas no lielākajiem enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā (ES), veidojot 40% no visa ES enerģijas patēriņa un 36% no visām emisijām.

Vislielākie izaicinājumi ēku energoefektīvas renovācijas jomā saistīti ar vēsturisku un publiski nozīmīgu ēku atjaunošanu, jo fasādes jāsaglabā to vēsturiskajā izskatā, uz ēku fasādēm un jumtiem vai arī to tiešā tuvumā nedrīkst izvietot lielgabarīta aprīkojumu atjaunīgo energoresursu ražošanai, arī ēku siltināšanas iespējas ir ierobežotas, skaidro pašvaldība.

Rīgas domes ēkai projekta ietvaros izstrādātā sistēma pilnībā nodrošināšot funkcijas, kas nepieciešamas, lai ēka kļūtu "vieda". Tiks izstrādāta un uzstādīta ēkas vadības un kontroles sistēma, ieviesti viedie risinājumi.

Piemēram, plānots pilnveidot siltumapgādes sistēmu - uzstādīt automatizētus termostata vārstus, sagatavot karsto ūdeni pēc pieprasījuma, ierīkot ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Plānots nomainīt apgaismojumu, izmantojot ēkas noslogojuma sensorus - lai izslēgtu apgaismojumu un lai notiek automātiska apgaismojuma samazināšana, tiklīdz netiek konstatēta cilvēku klātbūtne.

Uzmanība būs pievērsta arī mikroklimatam, piemēram, tiks uzstādīti logu sensori, un tie tiks integrēti ēkas apkures un dzesēšanas vadības sistēmā u.c.

Ēkas elektroapgādes sistēmā būs integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas risinājums, mikroklimata regulēšanai tiks izstrādāta kombinēta apgaismojuma, noēnojuma un apkures, dzesēšanas un ventilācijas vadība, kas ņems vērā laikapstākļus.

Ēkas pagrabstāvā projekta ietvaros organizēs elektroauto uzlādes iespējas vismaz piecām automašīnām.

Projekta "SMARTeeSTORY" kopējais budžets ir 5 miljoni eiro. Rīgas pilotteritorijai paredzēti 437 312 eiro.