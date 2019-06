Ražotājs noliedz pārmetumus par neatbilstībām VM iepirkumā

SIA "Analytica", Veselības ministrijas (VM) iepirkumā tiesības izstrādāt drošības pakalpojuma licenci ieguvušais uzņēmums, programmatūru "OWITech" un "GrayWolf" ražotājs, kategoriski noliedz un uzskata par absurdiem izskanējušos pārmetumus saistībā ar Veselības ministrijas (VM) un Nacionālā veselības dienesta iepirkumiem (NVD), portālu "Delfi" informēja uzņēmuma līdzīpašnieks un valdes loceklis Juris Pūce.

Pirms mēneša veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) nāca klajā ar paziņojumu, ka divos VM iepriekš veiktos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iepirkumos konstatēta virkne neatbilstību, kā arī pastāv aizdomas par iespējamu krāpšanu un apšaubāmiem darījumiem, rosinot pārbaudes šiem projektiem, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Jau ziņots, ka šonedēļ Veselības ministrija nosūtīja ekspertu vērtējumu izvērtēšanai arī policijai.

Ekspertu izvērtējumā tika secināts, ka viens no iepirkumiem bijis Veselības aprūpes finansēšanas likuma informācijas sistēmas vajadzībām Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) iegādātā drošības pakalpojuma licence "GrayWolf", kuras izstrādātājs ir uzņēmums "Analytica". Tā lielākais īpašnieks Juris Pūce ir toreizējās veselības ministres Andas Čakšas (ZZS) bijušais vīrs, maijā vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Saistībā ar šo lietu Konkurences padome ir saņēmusi informāciju no VM, "Delfi" uzzināja padomē. Pašlaik iestāde izvērtē, vai līdztekus VM minētajām krāpnieciskajām darbībām saskatāma arī Konkurences padomes kompetence.

NVD "GrayWolf" licenču iegādei no 2014. līdz 2019. gadam izlietoja aptuveni 229 000 eiro. Viņķele maija vidū informēja, ka VM apturēja līgumu par licenču iegādi aptuveni 300 000 eiro apmērā, taču aptuveni 200 000 eiro ir samaksāti.

Pārbaudes arī radīja aizdomas, ka VM informācijas sistēmu centralizācijas projektā iegādātas "OWITech" programmatūras licences faktiski ir kāda ASV uzņēmuma ražots produkts, kas tika "pārpakots" un tirgots par trīs ceturtdaļām dārgāk. Uz šiem aizrādījumiem Pūce atbild: "Nekādā gadījumā nav runa par "pārpakošanu". Vienkārši mēs izmantojām šo risinājumu, uz kura bāzes esam attīstījuši vairākus procesus un pielāgojuši papildu mūsu izstrādes. Līdz ar to, mēs, kā daļa no risinājuma, piegādājam komponentes priekš mūsu licences, bet pa virsu iet tā programmatūras daļa, kas ir mūsējā." Pūce norāda, ka tā ir normāla prakse programmatūras izstrādē.

VM iepirkumā vienam no "Analytica" piegādātajiem produktiem par pamatu izmantota cita ražotāja – "Ivanti" – darbaplūsmas platforma, ko "Analytica" speciālisti būtiski pilnveidojuši un izveidojuši specifiskus, standartizētus, Latvijas apstākļiem pielāgotus procesus un to konfigurācijas. Turklāt izmantotajai darba plūsmas platformai ir iegādāta un pasūtītājam, Veselības ministrijai, nodrošināta arī oriģinālā ražotāja programmprodukta licence. Šādā veidā "Analytica" piegādātajiem produktiem izmantotās platformas pašizmaksa mērāma no 50-75% no gala produkta vērtības, portālam "Delfi" skaidroja Pūce.

"Analytica" līdzīpašnieks akcentē, ka uzņēmums kā trešā iesaistītā puse ir nodrošinājis tādus IT drošības risinājumus kā "OWITech Security Suite", "OWITech Compliance Suite Project and Risk management", "OWITech Compliance Suite ITSM" un "OWITech Integration suite for ITSM". Uzņēmums ir gatavs tos ne vien nodot un piegādāt pasūtītājam, bet arī nodemonstrēt ikvienam interesentam, taču atbildi no ministrijas nav saņēmis jau vairākus mēnešus.

"No mūsu puses šobrīd ir tā, ka mums ir licences, kuras esam gatavi piegādāt, esam šo piedāvājumu arī vairākkārt izteikuši ministrijai, bet no viņu puses nekādas atbildes nav jau kopš šī gada februāra," norāda Pūce. "Mums ir produkts, ko partneris ir nopircis, iegādājies klientam. Klients saka, ka no vienas puses, viņš šo produktu nav redzējis, bet no otras, viņš apgalvo, ka zina, kas tajā ir iekšā. Mēs esam izteikuši un joprojām izsakām gatavību piegādāt un uzstādīt, ko mēs parasti nedarām, arī demonstrēt, izrunāt, pastāstīt, kas tas tāds ir, no kā sastāv, kas ir iekšā, lai noņemtu šaubu ēnu."

Viņš arī piebilst, ka "Analytica" izsaka un iepriekš jau vairākkārtīgi ir izteikusi gatavību risināt esošo situāciju un turpināt ar VM 2019. gada februārī pārtrūkušo komunikāciju, lai vienotos par licenču piegādi un instalācijas vides nodrošināšanu.

Ar pašu produktu "Analytics" jau strādā kopš 2011. gada, un pa šo laiku tam ir divreiz mainījies nosaukums – līdz 2016. gadam šie produkti tika tirgoti kā "GrayWolf" zīmola produkti, no 2017. gada sākuma tika pārsaukti par "OWITech" produktu līniju.

Iepriekšējā veselības ministre Čakša, kuras laikā tika veikti šie iepirkumi, portālam "Delfi" atzina, ka viņai nav neviena apstiprinoša pierādījuma, ka nauda būtu izlietota nelietderīgi. Tomēr bijušajai ministrei, kura tagad ir Saeimas deputāte, šķiet, ka policijas vārds tiek izmantots tādam politiskam dialogam un neizdarību piesegšanai. Viņas uzskatā, šobrīd daudzas lietas, piemēram, e-veselības jomā nevirzās uz priekšu, bet tā vietā, lai koncentrētos uz reāliem darbiem, notiek "ņemšanās ap kaut kādu nelietderību, ko neviens nevar pierādīt".

Viņa apgalvoja, ka visi iepirkumi tika veikti likumam atbilstošā kārtībā, tomēr norādīja, ka ministrs neiespaido nekādus iepirkumus, bet veido politiku. "Esmu ļoti pārsteigta par tām rīcībām, ar kādām nāk klajā pašreizējā ministre. Manuprāt, viņa ar savu politisko pieredzi zina, ka ministra uzdevums ir nodrošināt, lai būtu politiskā dienaskārtība, lai virzītos uz priekšu e-veselības attīstība, bet ko kādā veidā iepērk, ir ierēdņu pilna atbildība," portālam "Delfi" teica Čakša.

Tāpat viņa apšaubīja piesaistītos ekspertus, izvirzot jautājumu – kāpēc netiek apspriests, kā notiek šo ekspertu iepirkšana un kas tie ir par ekspertiem? "Varbūt tie ir eksperti, kas iepriekšējā periodā nav saņēmuši kaut kādus sev gribētus iepirkumus un diemžēl ir ar negatīvu slavu attiecībā uz to, ka stāvējuši pie e-veselības šūpuļa un, iespējams, ir arī pie vainas tam, ka saknē tas DNS e-veselībai nav tas ideālākais," pieļauj Čakša.

Čakšas skatījumā šobrīd tiek manipulēts ar viņas labo vārdu. "Lai veselības ministre parāda savus darbus veselības nozarē, nevis nopulgo manu vārdu," uzskata iepriekšējā veselības ministre.