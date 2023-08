'Re:Baltica' un 'Chayka.lv' Daugavpilī atvērs mobilo redakciju

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" un neatkarīgais medijs "Chayka.lv" no 22. līdz 26. augustam strādās mobilā, sabiedrībai atvērtā redakcijā otrajā lielākajā Latvijas pilsētā - Daugavpilī, "Delfi" informēja centrā.

Mobilā redakcija atradīsies nojumē Rīgas un Mihoelsa ielu stūrī katru dienu no pulksten 10 līdz pulksten 17. Tajā vienmēr dežurēs viens žurnālists no "Re:Baltica" un viens no "Chayka.lv".

Ideja par mobilo redakciju radusies no Maķedonijas, kur žurnālisti atvēra šāda tipa redakcijas trīs pilsētās, aicinot iedzīvotājus nākt uz sarunu un palīdzēt cīnīties ar korupciju attiecīgajās pašvaldībās.

"Kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, saprotamu iemeslu dēļ atsākās diskusijas par noskaņojumu Daugavpilī, par ko visiem ir viedoklis, bet maz zināšanu un reportāžu. Tāpēc redakcijas plāns ir nevis runāt par Daugavpili, bet ar Daugavpili, fiksējot reakcijas un reālo situāciju pusotru gadu pēc kara sākuma," stāsta "Re:Baltica" redaktore Sanita Jemberga.

Mobilajai redakcijai Daugavpilī ir trīs mērķi – dot cilvēkiem iespēju brīvai sarunai ar žurnālistiem, lai viņi varētu redzēt, kā žurnālisti strādā, uzdot sev interesējošos jautājumus par viņu darbu un nodot, viņuprāt, svarīgu informāciju.

Paralēli "Re:Baltica" Daugavpilī strādās pie diviem pētījumiem – cik gatavas paātrinātai pārejai uz mācībām latviešu valodā ir Daugavpils mazākumtautību skolas, kā arī pētīs situāciju un noskaņojumu ap latviešu valodas eksāmena kārtošanu Krievijas pilsoņiem. Šo procesu medijs fiksēs dokumentālajā seriālā "Šķelšanās", ko 2023. gada janvārī paredzēts pārraidīt TV3 kanālā un saistītajās platformās.

Trešais mērķis ir atbalstīt vietējo neatkarīgo mediju "Chayka.lv", kas cenšas Daugavpilij un Latgalei sniegt objektīvu informāciju par notiekošo pilsētā un valstī. "Tā kā "Chayka.lv" publicējas krieviski, tā nesaņem valsts atbalstu. Mēs arī zinām, cik daudz agresijas viņi saņem par to, ka viņu saturs neatbilst Krievijas vai pašvaldības propagandai. Tāpēc, atverot redakciju kopā, gribējām pateikt, ka mēs viņu darbu ļoti cienām un tas ir vērtīgs," stāsta Jemberga. Kopējā redakcija tiks izmantota, lai nodotu "Chayka.lv" pieredzi pētnieciskajā žurnālistikā un palīdzētu ar konkrētu materiālu tālāko izpēti.

Savukārt "Chayka.lv" tā būs iespēja klātienē satikt savu lasītāju, jo medijam nav sava biroja. Tā lasītājam būs iespēja izstāstīt savas problēmas un medija galvenā redaktore Inna Plavoka sola darīt visu, ko spēs, lai tās palīdzētu atrisināt.