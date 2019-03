Reģionālās reformas turpināšanas likums nodots izskatīšanai Saeimas komisijās

Saeima ceturtdien nodevusi izskatīšanai komisijās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto likumprojektu "Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums". Tas nosaka kārtību, kādā tiek turpināta teritoriālā reforma.

Kā iepriekš portālu "Delfi" informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (A/P) padomniece Agnese Vārpiņa, likumprojekts paredz turpināt 1998. gadā iesākto reformu, lai līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas vietējās pašvaldības.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pūce uzsvēris, ka tieši nevienlīdzības mazināšana ir viens no galvenajiem darbiem, kas jāpaveic šai valdībai. "Arī pašvaldību reformas mērķis ir novērst netaisnību, ka cilvēki tiek diskriminēti pēc to dzīvesvietas," skaidrojis ministrs. Viņa mērķis, īstenojot pašvaldību reformu, "ir nodrošināt vienlīdzīgākas iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam – neatkarīgi no viņa dzīvesvietas saņemt labus pašvaldības pakalpojumus".

Likumprojekts, pirmkārt, paredz konceptuāla ziņojuma izstrādi par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijas ar pašvaldībām. Otrkārt, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma jaunas redakcijas izstrādi līdz 2019. gada 1. decembrim, nosakot jauno valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, to veidus un teritoriju izveidošanas kritērijus. Tāpat šajā likumprojektā paredzēta reģionālās reformas pabeigšanas kārtība un pašvaldību sagatavošana 2021. gada vēlēšanām.

Treškārt, likumprojekts nosaka ziņojuma iesniegšanu Saeimai līdz 2020. gada 31. decembrim par valsts reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma izveides izvērtēšanu.

Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likumprojektu Saeima skatīs steidzamības kārtā.

Jau vēstīts, ka administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanai šogad nepieciešami 500 tūkstoši eiro. Tie nepieciešami ārējo ekspertu piesaistei, kā arī informatīvās kampaņas izstrādei un īstenošanai. 2020. gadā būs nepieciešami provizoriski 300 tūkstoši eiro. Arī 2021. gadā būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi, taču precīzi aprēķini par nepieciešamo finansējumu būs zināmi vēlāk.

No pavasara līdz rudenim plānots rīkot dažādas konsultācijas par reģionālo reformu, kā arī piesaistīt ekspertus pašvaldību administratīvi teritoriālā modeļa noteikšanā.