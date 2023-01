Reinbahs zaudējis Rīgas pašvaldībai tiesā par viņa atstādināšanu no amata

Kādreizējais Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs ir zaudējis Rīgas pašvaldībai tiesā par viņa ilgstošo atstādināšanu no amata, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Reinbahs bija iesniedzis kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīta prasība lietā par viņa atstādināšanu no amata un vidējās izpeļņas piedziņu, taču Augstākā tiesa nepieņēma kasācijas sūdzību, līdz ar to stājies spēkā apgabaltiesas spriedums, ar kuru pašvaldības rīcība, atstādinot Reinbahu no darba bez algas saglabāšanas uz ilgu laiku, kamēr tiks izskatīta kāda no divām pašvaldības prasībām par viņa darba līguma izbeigšanu, ir atzīta par pamatotu.

Šis Augstākās tiesas Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Reinbahs cēla tiesā prasību pret Rīgas domi, kurā lūdza atzīt par nepamatotu Rīgas domes rīkojumu par viņa atstādināšanu no darba, kā arī lūdza tiesu piedzīt no Rīgas domes vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku 14 488 eiro apmērā.

Rīgas apgabaltiesa noraidīja Reinbaha pieteikumu.

Pārbaude par Reinbaha darbu tika sākta, jo, kā vēstīja domes vadība, tikusi saņemta informācija no trauksmes cēlēja par vairākiem pārkāpumiem Satiksmes departamentā. Iespējams, Satiksmes departamentā tika pieļauta fiktīvā nodarbinātība, pašvaldības mantas izšķērdēšana un interešu konflikts. Līdz ar to Reinbahs tika atstādināts un sākta pārbaude.

Saistībā ar Reinbaha atstādināšanu notika vairākas tiesvedības. Viena bija par viņa ilgstošo atstādināšanu, bet divas ir ierosinātas pēc Rīgas pašvaldības pieteikumiem par darba līguma izbeigšanu ar Reinbahu.

Vienu no lietām par viņa atbrīvošanu no amata Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā plāno turpināt skatīt 25. aprīlī pulksten 11.