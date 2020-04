Reliģijas un ētikas raidījuma vadītāju pēc aicinājuma 'nospārdīt meitenīti' atstādina no pienākumiem LTV (plkst.20:00)

Latvijas Televīzijas ēterā svētdienās translētā reliģijas un ētikas jautājumiem veltīta raidījuma "Saknes debesīs" vadītājs Aleksis Daume savas kolēģes, TV raidījumu vadītājas, Annas Rozītes "Youtube" raidījumā "Tuvāk sev ar Annu Rozīti" atzinis, ka jauniešiem teicis – satiekot "meitenīti (..) kura sašķiebtu ģīmi saka: jūs mums sabojājāt nākotni", "nospārdiet viņu". Raidījuma veidotāji – producentu apvienība "HansaMedia" un Latvijas Televīzija (LTV) lēmuši par Daumes atstādināšanu no raidījuma vadīšanas.

Kā zināms, 17 gadus vecā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga pērn ANO klimata samitā Ņujorkā kritizēja pasaules līderus, ka tie ir nodevuši viņas paaudzi, runas laikā četras reizes sakot "kā jūs uzdrīkstaties". "Jūs esat nozaguši manus sapņus un manu bērnību ar tukšiem vārdiem, un es turklāt esmu viena no veiksmīgajām," sacīja Tūnberga. "Cilvēki cieš. Cilvēki mirst." Viņas runa izsauca plašu rezonansi.

Daume raidījumā, kas "Youtube" publiskots 7. aprīlī, Rozītei saka: "Es, iespējams, būšu ļauns, pasakot to, bet ir tāda meitenīte, kuru ik pa brīdim virtuālajā pasaulē mums rāda, kura sašķiebtu ģīmi saka: jūs mums sabojājāt nākotni... un visas šīs lietas... un tad nu viņa tur ceļ gaismiņā. Es dažkārt ļaunas domas domāju par to meiteni. Ekrāna priekšā nedrīkst tādas lietas teikt, bet es labprāt pateiktu... es dažkārt ar jauniešiem, kad runāju par šo tēmu, viņi saprot, par ko es saku, es saku, kad satiekiet to meiteni, nospārdiet viņu. Es saprotu, ka viņa ir pievilta kaut kādā ziņā. Tāpēc, ka šāda mūžīgā sūdzēšanās par globālām lietām ir absolūti bezjēdzīga un viņa neko nedara".

Daume, kurš raidījuma "Tuvāk sev ar Annu Rozīti" titros pieteikts kā "tētis uz izsaukumu, elektriķis, kurš ieskrūvē un izskrūvē lampiņas" un ar kuru Rozīte iepazīstina kā ar mācītāju, misionāru un raidījumu vadītāju, vairāk nekā stundu ilgajā raidījumā stāsta gan par savu nodarbošanos, citastarp, sniedzot priekšlasījumus izglītības jomā, biznesa vidē, medijos, veselības jomā, kā arī citās, proti, strādājot kā tētis, gan arī atklāj savus uzskatus par reliģiju, savstarpējām attiecībām, tēvišķību un tēva nozīmi bērnu audzināšanā, kā arī vīrieša pašapziņu un lomu sabiedrībā un arī saviem ceļojumiem.

"lsm.lv" mājas lapā norādīts, ka raidījums "Saknes debesīs" televīzijā ir skatāms katru svētdienu. "Tajā tiek stāstīts, runāts un diskutēts par reliģijas un ētikas jautājumiem". Raidījumu veido producentu grupa "Hansa Media", kas 2014. gadā uzvarēja LTV izsludinātajā konkursā "Par LTV reliģijas, garīgo vērtību un ētikas raidījuma ideju un realizāciju".

LTV mājas lapā vēstīts: ""Mūsu uzstādījums: tas, ko cilvēks aizrautīgi dara, ir tas, kam viņš tic," atzīst raidījuma redaktore Sendija Burka – Šaicanova. "Ticība ir vien teorētiska, ja tā neparādās cilvēka ikdienas dzīvē, būtiski ietekmējot viņa rīcību. Raidījuma uzdevums būs iepazīt tuvāk cilvēkus, kuru dzīvē garīgā dimensija un viņu ticības pārliecība atstājušas būtisku iespaidu – tādu, kurš liek viņiem rīkoties, neatkarīgi no apkārtējo domām vai vispārpieņemtajiem priekšstatiem.""

Kā informē LTV, ņemot vērā raidījuma "Saknes debesīs" līdzšinējā vadītāja Daumes neētiskos un nepieņemamos izteikumus, raidījuma veidotāji – producentu apvienība "HansaMedia" un Latvijas Televīzija lēmuši par Daumes atstādināšanu no raidījuma vadīšanas. Viņa vietā jau šajā svētdienā – 19. aprīlī – stāsies pieredzes bagātais publicists un filozofs Ilmārs Latkovskis.

Raidījums "Saknes debesīs" katru svētdienu LTV1 ēterā aplūko filozofiskus jautājumus par garīgumu, ētiku un morāli. Ņemot vērā raidījuma līdzšinējā vadītāja Daumes "absolūti nepieņemamos, ar LTV rīcības un ētikas kodeksu un arī demokrātiskas un iekļaujošas sabiedrības vērtību pamatprincipiem nesavietojamos izteikumus, kas izskanējuši sarunā ar Annu Rozīti viņas vlogā "Tuvāk Sev ar Annu Rozīti", pieņemts lēmums Daumi no raidījuma vadīšanas atstādināt. Viņa vietā jau no šīs nedēļas raidījumu vadīs Ilmārs Latkovskis", norāda LTV.

LTV uzsver, ka raidījums netiek veidots Latvijas Televīzijā. Tā veidotāji pēc LTV pasūtījuma ir neatkarīgie producenti – radošā aģentūra "HansaMedia". Gan LTV, gan producenti norobežojas no Daumes izteikumiem.

""Saknes debesīs" producenti pilnībā norobežojas un uzskata par nepieņemamiem šos līdzšinējā raidījuma vadītāja Alekša Daumes personīgos izteikumus Annas Rozītes "Youtube" kanālā. Mēs iestājamies par cieņpilnām savstarpējām attiecībām, toleranci un augstiem žurnālistikas standartiem. Pēc šiem izteikumiem mēs vairs neredzam Aleksi Daumi kā mūsu raidījuma vadītāju. Raidījums "Saknes debesīs" turpinās strādāt pie izpratnes veicināšanas par reliģiju, vēsturi, dabu un citiem cilvēkiem svarīgiem tematiem, vairojot iecietību un labā ideju pasaulē," pauž "HansaMedia" pārstāvis Niks Volmārs.

LTV un raidījuma producenti "HansaMedia" atvainojas ikvienam skatītājam par radušos situāciju. Raidījums "Saknes debesīs" tiek veidots kopš 2015. gada. Daume to vadīja kopš 2018. gada.

Daumes teiktais sociālajos tīklos raisījis asas diskusijas.

Konkursa jautājums. Kas ir garmatainais onkulis, kurš aicina nospārdīt "meitenīti"?

1. Depresīvs līnijdeju skolotājs.

2. Death metal grupas ģitārists.

3. "Tiger king" fanu kluba līderis.

4. Mācītājs/ garīga TV raidījuma vadītājs. pic.twitter.com/HvjSHpjHDJ — Gints Knoks (@Knoks) April 15, 2020

Šie gājieni ir profesionālais kretīnisms. Tas pats ar Fauči interviju CNN. Desmit minūtes uzdeva vienu un to pašu jautājumu, līdz večuks negribīgi piekrita un lika Trampam uzsprāgt. Nemīlu ne Trampu, ne CNN, ne "žurnālisti". — Pēteris Pūrītis (@peterispuritis) April 15, 2020

Grēta nepatīk. Vispār pārraide par garīgajām vērtībām. Parādās arī padomi, kā audzināt džekus, lai nesanāk geji utml. Gaišs cilvēks. — alise zarina (@phronemophobe) April 15, 2020

Oh wow 2! Un zinu, ka jaunatnes jomā “diezgan pieprasīts” jaunieši treniņu vadītājs! Fuij! @IZM_Jaunatne nekad, lūdzu, neatbalstiet projektus ar šī cilvēka iesaisti, kurš aicina jauniešus uz vardarbību. — Renāte (@fon_Mencendorfa) April 15, 2020



Pats Daume sociālajā tīklā "Facebook" publicējis ierakstu, kurā norāda: "Atvainojos Latvijas sabiedrībai un ļoti nožēloju notikušo. Es nebiju domājis kurināt naidu vai kādu aizskart. Šis negadījums raisa dziļas pārdomas manī un apņemšanos uzlabot valodas un domas kultūru. Paldies visiem, kuri reaģēja un palīdzēja man. Aleksis".