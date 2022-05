Remontdarbi notiek vairāk nekā 70 valsts ceļu posmos

Valsts autoceļu tīklā turpina pieaugt būvdarbu apjoms, un šonedēļ remontdarbi notiek 77 posmos, turklāt lielākais būvdarbu posmu skaits ir uz reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Visvairāk pagaidu luksoforu - septiņi - ir autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) remontdarbu posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem. Četri luksoforu ir uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai, un šo remontdarbu šķērsošanai nepieciešama stunda. Reģionālā autoceļa Butnāri-Saldus-Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai turpinās remonts un jārēķinās ar stundu un desmit minūtēm ceļā.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi autoceļa Dagda-Aglona (P60) posmā no Reļenkiem līdz Astašovai un Krāslava-Dagda (P61) posmā no Veceļiem līdz Vorzovai, šo posmu šķērsošanai nepieciešama pusstunda.

Uz reģionālajiem autoceļiem Augšlīgatne-Skrīveri (P32), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8), Krāslava-Dagda (P61) un Bauska-Aizkraukle (P87) ir pa trim būvdarbu posmiem. Vairāki būvdarbu posmi ir arī uz Ventspils šosejas (A10).

Autovadītāji aicināti ievērot visus būvdarbu posmos noteiktos ierobežojumus un nepārkāpt luksoforu signālus.

Plānojot ikdienas braucienus, iedzīvotāji aicināti ieskatīties remontdarbu kartē LVC mājaslapā, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.