Remontdarbu dēļ jārēķinās ar ilgāku laiku ceļā uz Aglonu

Dodoties no Rīgas uz Aglonu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem, autobraucējiem jārēķinās ar to, ka vairākos valsts galveno un reģionālo ceļu posmos notiek remontdarbi.

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" autobraucējus un gājējus aicina izmantot alternatīvo maršrutu, lai apbrauktu remontdarbus starp Jēkabpili un Nīcgali, kā arī starp Līvāniem un Preiļiem. Šos posmus var apbraukt, no Jēkabpils turpinot ceļu pa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) līdz krustojumam ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš) (P62), šajā krustojumā nogriezties pa labi un turpināt ceļu līdz Preiļiem (sk. shēmu).

Autobraucējiem ir jārēķinās ar intensīvu satiksmi Aglonas virzienā un ilgāku ceļā pavadītu laiku, kā arī ar ceļu remontdarbiem. Virzienā no Rīgas tie notiek uz Daugavpils šosejas (A6) no Rīteriem līdz Stukmaņiem (107,84.–116,4. km) un no Jēkabpils līdz Podvinskai (149,55.–165,64. km). Tāpat uz ceļu darbi var kavēt satiksmi uz autoceļa Līvāni–Preiļi (P63) (21,54. līdz 34,04. km).

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" aicina autovadītājus ar izpratni izturēties pret ieviestajiem satiksmes ierobežojumiem, ievērot satiksmes organizāciju remontdarbu posmos.

Aktuālā informācija par satiksmi valsts autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555, www.lvceli.lv, kā arī aplikācijā Waze.

Visā Latvijā ceļu uz Aglonu sākušas svētceļnieku grupas, un dažādos autoceļu maršrutos notiek intensīva gājēju kustība. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” aicina autovadītājus ievērot atļauto braukšanas ātrumu un būt piesardzīgiem uz ceļa.

Ceļu remontdarbi visos Latvijas reģionos notiek 115 valsts autoceļu posmos, uzņēmums aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un savlaicīgi plānot savus braucienus nedēļas nogalē.

No 11. augusta līdz 15. augustam Aglonā norisināsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kuru laikā visiem apmeklētājiem stingri būs jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, sacīja Tieslietu ministrijas (TM) pārstāve Kristena Stengreviča.