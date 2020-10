Remontdarbu laikā naktīs slēgs satiksmi Krasta ielas posmos

Saistībā ar asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem no 27. oktobra pulksten 22 līdz 28. oktobra pulksten 6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā (virzienā uz centru), posmā no uzbrauktuves uz Lāčplēša ielu līdz Turgeņeva ielai un uz Salu tilta nobrauktuves virzienā uz centru, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Savukārt no 28. oktobra pulksten 22 līdz 29. oktobra pulksten 6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā (virzienā no centra), posmā no Turgeņeva ielas līdz apgriešanās vietai pie tirdzniecības centra "Mols", uz nobrauktuves no Lāčplēša ielas Ķengaraga virzienā un uz uzbrauktuves no Krasta ielas uz Salu tilta Pārdaugavas virzienā.

Tāpat no 29. oktobra pulksten 22 līdz 30. oktobra pulksten 6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme uz uzbrauktuves no Krasta ielas virzienā no centra uz Lāčplēša ielu, uz uzbrauktuves no Krasta ielas uz Salu tilta Pārdaugavas virzienā, uz Salu tilta nobrauktuves virzienā uz centru un uz nobrauktuves no Lāčplēša ielas Ķengaraga virzienā.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielas posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.