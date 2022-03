Remontdarbu laikā no Babītes uz Vārnukrogu jābrauc caur Priedaini

Vietējā autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) posms no Lielās ielas līdz Vārnukroga ceļam (Kaupēm) no pirmdienas, 14. marta, līdz 29. aprīlim ir slēgts satiksmei būvdarbu dēļ, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Slēgto posmu jāapbrauc caur Priedaini. Autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā līdz pusstundai.

Savukārt V10 posmā no Āru ielas līdz Lielajai ielai ieviests ar luksoforu regulēts posms, ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75–3 m. Papildu laiks ceļā ir līdz 10 minūtēm.

Pēc ziemas pārtraukuma atsākušies būvdarbi uz valsts vietējā autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs (V10). Satiksmei slēgtajā posmā, kas atrodas pie Hapaka grāvja Spilves poldera teritorijā, līdz aprīļa beigām izbūvēs grunts pāļus, lai pastiprināt zemes klātni.

Šogad paredzētie būvdarbi ir apjomīgākie autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs pārbūvē, kas sākās pērn. Visā posmā veiks ceļa segas pilno pārbūvi, izbūvējot drenējošo slāni, šķembu pamatkārtu un virskārtu un ieklājot asfalta pamatkārtu un dilumkārtu. Pārbūvētās ceļa segas kalpošanas laiks būs 20 gadu, informēja LVC.

Vietējais autoceļš Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) savieno vairākas šīs apkārtnes apdzīvotās vietas ar Rīgas apvedceļu (Salaspils-Babīte) (A5) un pēdējo gadu laikā satiksmes intensitāte tur ir pieaugusi dzīvojamās apbūves dēļ, kas attīstās pašvaldībā. Šeit atrodas arī Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava Babīte, kas piesaista apmeklētājus.

Būvdarbus veic SIA CBF Igate, to līgumcena ir 2 904 632 eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no 2021. gadā papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada rudenī.