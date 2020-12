Repatriantus no Apvienotās Karalistes pašizolācijā izvietos 'Rixwell Elefant Hotel'

No Apvienotās Karalistes pirmdien ieradušos valstspiederīgos pašizolācijā izvietos viesnīcā "Rixwell Elefant Hotel", informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš stāstīja, ka "Rixwell Elefant Hotel" patlaban ir vienīgā viesnīca, ar kuru LIAA noslēgusi līgumu par pašizolācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Šajā viesnīcā pieejams 71 numuriņš.

Tāpat Rožkalns atzina, ka patlaban norit darbs ar vēl dažām viesnīcām, kuras būtu gatavas nodrošināt pašizolācijas pakalpojumus.

Pēc LIAA direktora prognozēm, no otrdienas, 29.decembra, pašizolācijas iespēja varētu būt pieejama kopumā piecās viesnīcās .

Valsts sniedz finansiālu atbalstu, lai fiziskām personām nodrošinātu pašizolācijas iespējas. Atbalsta saņēmējs varēs izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA mājaslapā pieejamā mītņu saraksta, kuras pirms tam būs saņēmušas Veselības inspekcijas atzinumu. Atbalsts būs pieejams arī tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atgriezīsies Latvijā repatriācijas kārtībā no Apvienotās Karalistes.

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēs nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus un būs saņēmuši Veselības inspekcijas apliecinājumu.

Atbalstu 80% apmērā no kopējās izmitināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī, varēs saņemt Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, kā arī Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kuriem vēl saglabājas simptomi. Atbalsta saņēmējam būs jāveic līdzmaksājums 20% apmērā.

Savukārt personām, kuras atgriezušās Latvijā no Apvienotās Karalistes valsts noteiktajā repatriācijas kārtībā, valsts segs 100% no kopējās izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 45 eiro diennaktī. Noteikumi paredz, ka no Apvienotās Karalistes repatriētajiem Latvijas valstspiederīgajiem 35 eiro tiks nodrošināti izmitināšanas pakalpojumam, bet 10 eiro ēdināšanai.

Noteikts, ka izmitināšanas periods ilgs 14 dienas, bet repatriācijas gadījumā, veicot Covid-19 testu, desmit dienas. Atsevišķos gadījumos uzturēšanās periodu būs iespējams pagarināt vienu reizi uz tādu pašu periodu.

Atbalsta programmu īsteno LIAA sadarbībā ar Slimību kontroles un profilakses centru, Veselības inspekciju un Ārlietu ministriju.

Plānots, ka atbalsts būs pieejams līdz 2021.gada martam. Atbalsta finansēšanai paredzēts novirzīt valsts budžeta finansējumu līdz 2 173 500 eiro.