Opozīcijas politiķa Alda Gobzema (LuK) rīkotā akcija "Rododendrs", lai arī nav saskaņota Rīgas domē, tomēr pirmdienas vakarpusē pulcē cilvēku masas Vecrīgā pie Valsts prezidenta pils, novēroja portāls "Delfi".

Lai arī Rīgas dome nav devusi saskaņojumu šim pasākumam, cilvēki pulcējās pie Valsts prezidenta pils un apkārtējās ielās. Tāpat novērojama liela Valsts policijas (VP) aktivitāte – gan ap laukumu, gan visā Vecrīgas teritorijā. Ieradusies arī policijas specvienība, kurai nākas iesaistīties konfliktos ar pūli.

Burzmā cietis ir arī viens likumsargs, kuram nepieciešama mediķu palīdzība. Portāla "Delfi" uzņemtajā video redzams, ka konflikta laikā ar pūli policistu, iespējams, savaino klavieres, kuras ļaudis mēģina nogādāt pie Rīgas pils. Reaģējot uz ievainoto policistu, Gobzems aicināja publiku negrūstīties. "Šeit lielākā daļa ir labsirdīgi noskaņoti cilvēki," sacīja politiķis.

Laikā līdz pulksten 20.50 Valsts policija aizturējusi četras personas par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Viena persona par drona pilotēšanas noteikumu pārkāpumiem un otra persona par pārvietošanos ar izkapti. Personas nogādātas policijas iecirknī procesuālo darbību veikšanai.

Savukārt trešā persona aizturēta par gaisā radītām petardēm pie Rīgas pils un ceturtā par uzbrukumu Rīgas pašvaldības policijas policistam. Pārkāpējs amatpersonu pagrūda un centās nogāzt zemē.

Tāpat ap pulksten 20.20 Krastmalā pie Lielā Kristapa ar evakatoru tika atvesta un novietota liela izmēra instalācija - aisbergs. Pret personu, kura instalāciju atveda un novietoja, ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Pievakarē pie Rīgas pils tika nogādātas arī vairākas klavieres. Daļa sanākušo klavieru un ģitāras pavadījumā vienojās kārtējā no kopējām dziesmām. Drīz pēc tam policija klavieres gan konfiscēja.

Vakara otrajā pusē daļa pasākumu apmeklētāju pulcējās pie degvielas uzpildes stacijas "Circle-K", kas atrodas netālu no Rīgas pils. Tur norisinājās "Need more sound" organizēta diskotēka. Tās laikā skanēja mūzika un sievietes izklaidēja klātesošos, dejojot uz auto jumtiem.

Vēl pirms nokļūšanas vecpilsētā, Valsts policija sadarbībā ar tehniskās apskates inspektoriem anulēja transportlīdzekļa tehnisko apskati, atņemot arī numurzīmes. Līdz ar to šie automobiļi pa koplietošanas ceļiem pārvietoties vairs nedrīkst, tādēļ pasākumā tika nogādāti uz evakuatora.

Kā vēlāk informēja Valsts policijā, saistībā ar pulcēšanos degvielas uzpildes stacijā astoņiem auto anulētas tehniskās apskates un vēl trim auto anulētas arī numurzīmes.

Kā novēroja portāls "Delfi", ap pulksten 16 pie Rīgas pils jau bija sapulcējies pulks cilvēku, tostarp grupa bundzinieku. Policija demonstrēja spēku, traucējot bundziniekiem, proti, braucot pa ceļu, uz kura viņi uzstājās. Sākotnēji sanākušo cilvēku pulciņam pakāpeniski pievienojas arvien jauni un jauni interesenti. Aptuveni 40 minūtes pēc pasākuma sākuma cilvēki jau bija aizņēmuši visu Pils laukumu, bet viņu skaits vēl turpināja palielināties.



Tāpat uz pasākumu jau tā sākumā bija ieradies politiķis Aldis Gobzems un arī bijušais diplomāts Rūdolfs Brēmanis.

Gobzems skubināja visus doties uz Pils laukumu. Viņš arī attālināti ar skaņas tehnikas palīdzību lūdza policiju netraucēt pasākuma norisi. Sanākušie skandēja gan saukli "Latvija!", gan "Ņemu varu atpakaļ!", kā uz to mudina Gobzems. Savukārt Brēmanis lūdza cilvēkus izretoties, lai nosegtu lielāku platību. Tāpat viņš sacīja, ka tiks būvēta skatuve. Skatuvi būvēt gan neļauj policija, novēroja portāls "Delfi". Pēcāk simboliska skatuve no koka paletēm gan tika uzbūvēta Pils ielā 2b sētā, aiz vārtiem.

Gobzems arī vairākkārt lūdza policiju neprovocēt protestētājus, tostarp izbraukt policijas busiņu no protesta vietas, taču policija uz viņa lūgumiem nereaģēja. Politiķis arī lūdz policiju no cilvēku pūļa izraidīt kādu personu, kura bija identificēta kā iespējamais provokators.

Gobzems video tiešraidē skubināja sanākušos "neiesaistīties nekādās provokācijās" un "nākt uz laukumu". "Mūsējie neiesaistās provokācijās (..) mūsējie ar mīlestību iet, Mierīgi pārvietojamies," skubināja pasākuma rīkotājs. Gobzems atbalstītājiem atgādināja, ka pret policiju jāizturas ar mīlestību, jo tikai tā varot uzvarēt.

Politiķis iepriekš tiešraidē solīja doties "apskatīties, kur cilvēkus nelaiž", proti, uz vienu no tiltiem pār Daugavu. Policija viņam norādīja citu virzienu, kam deputāts īsti neiebilda, bet viņu ieskāvušo ļaužu dēļ sākās zināma grūstīšanās, tostarp ar policiju.

Par spīti Gobzema iepriekš sociālajos tīklos izplatītajam aicinājumam uz pasākumu nedoties "kunga dūšā" un grādīgo dziru nelietot, portāls "Delfi" novēroja, ka starp pasākuma apmeklētājiem bija arī tādi, kam jestro noskaņojumu varētu būt stimulējis arī kāds par limonādi stiprāka dzēriena malks.

Uz pasākumu bija ieradies arī kāds kungs, kurš bija bruņojies ar pašdarinātu asu, šķēpam līdzīgu rīku. Policija ar viņu veica pārrunas, lūdzot aukstos ieročus uz pasākumu nenest.

Tāpat pasākumā bija ieradusies Saeimas deputāte Karīna Sprūde, kura savā uzrunā atsaucās uz neseno diskusijas raisījušo slimnīcu gultu iepirkumu, kā arī norādīja, ka ar esošajiem Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem tiek būtiski pārkāptas tautas brīvības.

Ap pulksten 17.00 novērots, ka Rīgā, Pils laukumā, nesankcionēti pulcējas aptuveni 600 personas. Valsts policija atkārtoti aicina pasākuma organizatorus pārtraukt šīs aktivitātes, iedzīvotājiem izklīst, nepulcēties, nedoties uz šo pasākumu, kā arī neļauties provokācijām. Plašāk: pic.twitter.com/QFtSE95XNT — Valsts policija (@Valsts_policija) December 13, 2021



VP iepriekš izplatīja aicinājumu iedzīvotājiem nepiedalīties "Rododendrā", atgādinot, ka šis pasākums nav saskaņots.

VP saistībā ar aicinājumiem pulcēties pasākumā "Rododendrs" vērš uzmanību, ka šobrīd cilvēku pulcēšanās saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir būtiski ierobežota, jo valstī aizvien ir ļoti augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju.

VP atgādina, ka aicinājums pulcēties un pulcēšanās, pārsniedzot atļauto personu skaitu, ir likumpārkāpums ar visām no tā izrietošajām sekām.

Policijā norāda, ka vēl tikai dažas nedēļas atpakaļ valstī bija ieviesti ļoti stingri ierobežojumi, tajā skaitā arī tika ierobežota pārvietošanās noteiktā laika periodā, nebija pieejami daudzi pakalpojumi, nestrādāja tirdzniecības centri u.c.

VP arī norādīja, ka ir gatava jebkādam pasākuma attīstības scenārijam.

Jau ziņots, ka VP kopumā pret Saeimas deputātu Gobzemu sākusi pāris desmitus administratīvo pārkāpumu procesu par iespējamiem pārkāpumiem viņa politiskajos pasākumos.

Policija arī noskaidrojusi daļu no nesankcionēto sapulču apmeklētājiem, un patlaban turpinās konstatēto materiālu izvērtēšana. Līdz šim septiņos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi pret sapulču dalībniekiem.

Gobzems pagājušajā nedēļā tikās ar atbalstītājiem vairākās Latvijas pilsētās, kā arī galvaspilsētas apkaimēs.