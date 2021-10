Revidenti mudina ministriju prioritārajiem pasākumiem piešķirtos līdzekļus izlietot atbilstoši mērķim

Ministriju un valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem piešķirtais finansējums ir jāplāno caurskatāmi un tas jāizlieto atbilstoši mērķim, secināts Valsts kontroles publiskotajā revīzija par valsts 2020. gada saimnieciskā gada pārskatu.

Vērtējot 2020. gadā prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma izlietojumu, Valsts kontrole atzina, ka šiem pasākumam piešķirtais finansējums nav izmantots citiem mērķiem. Tajā pašā laikā piecos no deviņiem revīzijā pārbaudītajiem gadījumiem revidenti secināja, ka saglabājas arī iepriekšējos gados konstatētais, ka, īstenojot prioritāros pasākumus, netiek sasniegti plānotie rezultāti.

Tā, piemēram, revidenti konstatējuši, ka atsevišķos gadījumos nav izvērtēts plānoto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjoms. 2020. gada budžetā Iekšlietu ministrijai tika piešķirti 12,68 miljoni eiro atlīdzības palielinājumam iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi. Tomēr revīzijā secināts, ka piešķirtais finansējums biijis būtiski mazāks, nekā sākotnēji plānots, tādēļ plānotie rezultāti nav sasniegti un joprojām saglabājas būtiskas atšķirības kadetu atlīdzībā.

Tāpat Valsts kanceleja, izlietojot 45 722 eiro jeb 40% no piešķirtajiem 115 000 eiro, nav sasniegusi vienu no trijiem 2020. gadā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem – izstrādāt datu analīzes un vizualizācijas rīku, kas ietver valsts pārvaldes reformas indikatorus un nodrošina datu pieejamību sabiedrībai.

Savukārt Pārresoru koordinācijas centram, izlietojot 112 787 eiro jeb 38% no piešķirtajiem 300 000 eiro, Covid-19 pandēmijas ietekmē nav izdevies nodrošināt plānoto konsultāciju skaitu bērniem uzvedības un psihisko traucējumu risku mazināšanai.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai un tās uzlikto funkciju nodrošināšanai Datu valsts inspekcijai tika piešķirti 577 980 eiro, no kuriem izlietoti 436 543 eiro jeb 76% no piešķirtajiem līzekļiem, tādējādi veikti tikai 105 jeb 60% no plānotajiem 175 sabiedrības informēšanas pasākumiem un veikta 941 jeb 68% no plānotajām 1200 personas datu apstrādes pārbaudēm.

"Prioritārajiem pasākumiem, kas ir viens no līdzekļiem valsts virzībai uz attīstību, pieejamais budžeta finansējums katru gadu ir ierobežots, tāpēc ir svarīgi šos līdzekļus caurskatāmi plānot un izlietot atbilstoši mērķim, sasniedzot solītos rezultātus un ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību. Tāpēc Valsts kontrole arvien uzskata, ka ir būtiski pilnveidot attīstības izdevumu plānošanu un izlietojuma uzraudzību, un turpinās sekot līdzi ieteikumu ieviešanai un periodiski ministrijās un centrālajās valsts iestādēs vērtēs prioritārajiem pasākumiem piešķirto līdzekļu izlietojumu," teikts revīzijā.